كشف محمد ناجي جدو، المدرب العام لفريق بيراميدز، كواليس التعامل مع التوتر الذي شهدته مباراة فريقه أمام الأهلي، مؤكدًا أنه حرص على احتواء الموقف داخل الملعب ومنع تطوره إلى أزمة أكبر بين اللاعبين.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال تقديمه برنامج «اللعيب» عبر قناة «MBC مصر»، مخاطبًا جدو: «أنت منعت إمبارح باحترافية وبهدوء وبثقة مشكلة كبيرة كانت هتحصل في الملعب».

ومن جانبه، أكد محمد ناجي جدو أن المباراة انتهت دون وقوع مشكلات، رغم حالة العصبية التي سيطرت على بعض اللاعبين خلال اللقاء، موضحًا أنه لم يرغب في تصاعد الأمور أو خروجها عن السيطرة.

وأضاف: «الحمد لله الماتش خرج من غير مشاكل، يمكن في نرفزة لعيبة بس في الملعب محبّتش إنها تتطور وتبقى أكتر من كده».

وشدد جدو على أن لاعبي الأهلي وبيراميدز تجمعهم علاقات أخوية، وأن ما حدث لم يتجاوز حدود التوتر المعتاد في مباريات كرة القدم، قائلًا: «في النهاية اللعيبة كلها إخوات، سواء من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لكن هي نرفزة ملعب وعدّت على خير».

جدو يكشف سر فوز بيراميدز على الأهلي

وتطرق محمد ناجي جدو إلى فوز بيراميدز على الأهلي، مؤكدًا أن فريقه دخل المباراة بهدف تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، رغم صعوبة المواجهة التي أقيمت على استاد القاهرة ووسط جماهير الفريق الأحمر.

وقال جدو إن الفوز يمثل دفعة معنوية كبيرة للاعبي بيراميدز قبل المباريات المقبلة، مشيدًا بالروح القتالية والشخصية القوية التي ظهر بها اللاعبون، إلى جانب الالتزام والاحترافية في تنفيذ التعليمات الفنية.

وأضاف: «إحنا كنا بنلعب على الفوز الأول، والحمد لله 3 نقاط مهمة جدًا في مشوارنا بالدوري قدام فريق قوي زي النادي الأهلي، وفي استاد القاهرة ووسط جمهوره».

وكشف المدرب العام لبيراميدز عن التحضيرات المكثفة التي سبقت المباراة، موضحًا أن الجهاز الفني شاهد 13 مباراة للأهلي، من أجل دراسة المنافس بشكل تفصيلي والتعرف على نقاط القوة والضعف لديه.

وأوضح أن المباريات التي جرى تحليلها شملت مواجهات الأهلي الثماني في الدوري، ومباراتيه في إفريقيا، إلى جانب مباريات أخرى بداية من لقاء برشلونة خلال فترة الإعداد وحتى مواجهة السكة الحديد.

واختتم جدو تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني دخل المباراة وهو يمتلك دراسة تفصيلية للأهلي، وهو ما ساعد اللاعبين على الاستعداد الجيد وتنفيذ المطلوب منهم داخل الملعب، مشيدًا بالأداء الذي قدموه وقدرتهم على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.