لقي شاب يبلغ من العمر 25 عامًا مصرعه، اليوم، إثر اصطدامه بأتوبيس خط «العتبة – أم بيومي»، بمنطقة كوبري عرابي التابعة لحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم ومصرع شاب بمنطقة كوبري عرابي بشبرا الخيمة.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع آثاره وتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص والمعاينة، تبين مصرع الشاب لؤي أشرف منصور، 25 عامًا، ومقيم بمنطقة عزبة أدهم بشبرا الخيمة، إثر اصطدامه بالأتوبيس، دون وقوع إصابات أخرى بين الركاب.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث وسؤال سائق الأتوبيس

