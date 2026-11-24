قال محافظ القليوبية الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح إن ملتقيات التوظيف تمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم جهود الدولة في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وفتح قنوات تواصل مباشرة بينهم وبين مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ،اليوم الثلاثاء، ملتقى توظيف تنظمه مديرية العمل بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بنها، بمشاركة 50 شركة ومؤسسة من شركات القطاع الخاص، تستهدف توفير نحو 4500 فرصة عمل للشباب، إلى جانب إتاحة فرص توظيف مناسبة لذوي الهمم.

وتفقد المحافظ أجنحة الشركات المشاركة، واطلع على الوظائف والتخصصات المتاحة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول طبيعة فرص العمل المطروحة وشروط الالتحاق بها والمؤهلات المطلوبة، مؤكدًا أهمية تنوع الوظائف بما يتناسب مع مؤهلات الشباب وتخصصاتهم المختلفة، مع مراعاة توفير فرص مناسبة لذوي الهمم تتوافق مع قدراتهم.

وأضاف أن تمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، من خلال إتاحة فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم، والاستفادة من إمكاناتهم بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وأكد استمرار التنسيق بين المحافظة ومديريتي العمل والشباب والرياضة ومختلف الجهات المعنية، لتنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم وربط التدريب المهني بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة والحد من معدلات البطالة.