تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد أنباء الاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخرا على أحد أبراج مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، والذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين، واستمرار النهج العدائي المتعمد لهذه المليشيا في استهداف الأعيان المدنية وبعض المناطق في المملكة العربية السعودية وتعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

وتعبر الأمانة العامة عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل استهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين وممتلكاتهم، وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستوجب محاسبة المسؤولين عنها، فإنها تؤكد تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في كافة الاجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها والحفاظ على مقدراتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.





