كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالسب حال تواجدهما بإحدى المناطق بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من الشاكى (موظف أمن إدارى – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى به وتمزيق جلبابه بإستخدام "سلاح أبيض" بسبب أولوية المرور بأحد الشوارع.

وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، وتم بإرشاده ضبط "السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.