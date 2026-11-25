شهدت قرية مشال التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية استمرار شيوع حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة أب وتعرض زوجه والام علي يد الابن العاق بطعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض عقب نشوب مشادات كلامية حادة وتشابك بالأيدي امتدت لأكثر من ساعتين كان نتيجتها وقوع الجريمة الأسرية الأمر الذي دفع سكان القرية من جيران الأسرة إلي الالتفاف بجوار الضحايا وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الجريمة الأسرية



وكانت جهات التحقيق بالنيابة مركز بسيون بمحافظة الغربية قررت اليوم حبس عاطل انهي حياه والده وأصاب أمه وزوجته بطعنات غادرة لخلافات أسرية داخل منزل الأسرة بقرية مشال 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

في المقابل تمكن ضباط مباحث مركز بسيون في إلقاء القبض علي شاب عاطل متهم بقتل والده وإصابة والدته وزوجته بطعنات متفرقة، داخل منزلهم بقرية مشال التابعة لمركز ومدينة بسيون وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك جهات التحقيق

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل تاجر خضروات على يد نجله، وإصابة آخرين بقرية مشال.

ضبط المتهم



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة وانتقال ضباط مباحث مركز شرطة بسيون إلي محل الواقعة .

تحريات الأمنية

وكشفت التحريات الأمنية

ارتكاب شاب جريمة إنهاء حياة والده، ويدعى «عصام. بكير»، ويبلغ من العمر 52 سنة، ويعمل تاجر خضروات، إثر إصابته بطعنات في الصدر والبطن والرقبة، وإصابة والدته، وتدعى «كريمة مبروك»، وتبلغ من العمر 58 سنة، بجرح نافذ في الصدر، وزوجة المتهم، وتدعى «مروة خليفة»، وتبلغ من العمر 31 سنة، بجرح نافذ في الصدر والبطن، إثر مشاجرة عائلية.

نقل ضحايا ومصابي الأسرة

كما تم نُقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.