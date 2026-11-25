كشفت شركة هواوي رسميًا عن ساعتها الذكية الجديدة Watch Air، والتي تُعد أنحف ساعة ذكية في تاريخ الشركة بسمك لا يتجاوز 6.9 ملم ووزن خفيف يبلغ 27 جرامًا فقط دون السوار.

وتجمع الساعة بين التصميم الفائق النحافة والمواصفات التقنية المتكاملة لتوفير راحة عالية أثناء الارتداء طوال اليوم وأثناء النوم.

التصميم والشاشة

اعتمدت هواوي في تصميم الساعة على هيكل أحادي مصنوع من سبائك التيتانيوم المصقولة من نوع TC4 لضمان المتانة وخفة الوزن، مع توفرها باللون الأسود والفضي والذهبي الفاتح. ولتحقيق هذا السمك القياسي،

تأتي الساعة بشاشة مربعة من نوع LTPO 2.0 AMOLED بقياس 1.92 بوصة، محمية بزجاج الياقوت الصناعي المقاوم للخدوش. وتتميز الشاشة بحواف نحيفة جدًا تبلغ 1.4 ملم لتستحوذ على 86% من الواجهة، مع سطوع أقصى يصل إلى 3500 شمعة، مما يضمن وضوحًا ممتازًا تحت أشعة الشمس المباشرة.

هواوي تكشف عن Watch Air

المزايا الصحية والرياضية

على الرغم من حجمها النحيف، لم تتنازل الساعة عن المستشعرات المتقدمة؛ فهي تعمل تحديث HarmonyOS 7.0 وتدعم مراقبة معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، ودرجة حرارة الجلد، وتخطيط القلب الكهربائي (ECG)، بالإضافة إلى تتبع جودة النوم وكشف انقطاع النفس أثناء النوم والتوتر.

وعلى الصعيد الرياضي، تدعم الساعة أكثر من 110 أوضاع رياضية متنوعة، تشمل السباحة بفضل مقاومتها للماء بمعيار 5ATM، بالإضافة إلى تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ثنائي التردد، وتوفير خرائط ومزايا مخصصة لرياضة الجولف وتحليل الأداء بالذكاء الاصطناعي.

البطارية والأسعار والتوفر

تضم الساعة بطارية تدوم حتى 5 أيام من الاستخدام المعتاد، وتدعم الشحن اللاسلكي السريع الذي يمنح طاقة تكفي ليوم كامل خلال 10 دقائق فقط من الشحن.

كما تدعم الاتصال عبر Bluetooth 6.0 وتقنية NFC لإجراء المدفوعات اللاتلامسية، إلى جانب إجراء المكالمات الصوتية بفضل احتوائها على ميكروفون ومكبر صوت.

وتبدأ مبيعات الساعة في السوق الصينية في 4 ديسمبر بسعر يبدأ من 2,499 يوانًا للنسخة ذات السوار المطاطي، ويصل إلى 2,999 يوانًا للنسخة المزودة بسوار معدني شبكي، بينما لم يُعلن بعد عن موعد توفرها في الأسواق العالمية.