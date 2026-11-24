كشف فحص للشفرة البرمجية لنظام "iOS" عن تصميم تجريبي اختبرته شركة أبل لإضافة عمود من الأدوات المصغرة إلى شاشة القفل في هاتف "iPhone Duo" القابل للطي، ما يتيح عرض معلومات إضافية دون الحاجة لفتح التطبيقات.

تفاصيل ميزة Complication Column في هاتف iPhone Duo

أوضح تقرير تقني نشره موقع "9to5Mac" نقلاً عن نتائج فحص أجراه الباحث المعروف باسم "pdfu"، أن الميزة تحمل اسم "Complication Column"، وتضم أداتين دائريتين مصغرتين تظهران بشكل رأسي بمحاذاة الجانب الأيمن لشاشة القفل.

ويهدف هذا التصميم إلى استغلال المساحة الجانبية للشاشة لتقديم بيانات سريعة للمستخدم، دون التأثير على المساحة الأساسية المخصصة لعرض الساعة والإشعارات في منتصف الشاشة.

وتظهر أهمية هذه الفكرة في طبيعة تصميم هاتف "iPhone Duo" القابل للطي، الذي يوفر أبعاداً ومساحات عرض مختلفة بين وضعي الفتح والإغلاق، ما يمنح أبل مرونة لاختبار توزيعات جديدة للأدوات المصغرة تختلف عن هواتف آيفون التقليدية.

مصير الميزة المخفية وموعد وصولها للمستخدمين

لفت التقرير إلى أن الباحث رصد الشفرة البرمجية المرتبطة بهذه الميزة للمرة الأولى داخل نظام "iOS 27.1"، دون تسجيل أي تعديلات عليها في التحديثات اللاحقة، ما يرجح كونها مجرد تجربة داخلية لم تعتمدها أبل في الواجهة الرسمية.

وبحسب ما ذكره الموقع، لم تصدر شركة أبل أي إعلان رسمي يؤكد خططها لإطلاق عمود الأدوات الجانبي لشاشة قفل "iPhone Duo"، إذ غالباً ما تحتفظ شركات التكنولوجيا بشفرات لتصميمات تجريبية داخل أنظمتها دون طرحها في النسخ النهائية للمستخدمين.