أبل تمنح أجهزة "آيباد" ميزة ذهبية تجعلها شبيهة بهاتف iPhone Duo الجديد

أطلقت شركة "أبل" تحديثاً جديداً يسهل استخدام ميزة تقسيم الشاشة (Split View) القديمة في أجهزة "آيباد"، ليجعل تجربة استخدامها سلسة ومطابقة تقريباً لتجربة تعدد المهام في هاتفها الأحدث القابل للطي (iPhone Duo).

وداعاً للطريقة المعقدة

وبحسب تقرير نشره موقع "بي جي آر" (BGR) التقني، حمل التحديث الأخير لنظام تشغيل الآيباد (iPadOS 27.2) تغييراً جذرياً في طريقة فتح تطبيقين في نفس الوقت، لينهي معاناة المستخدمين مع الخطوات الطويلة.

في الماضي، كانت هذه العملية مرهقة، حيث يضطر المستخدم لفتح التطبيق الأول، ثم تصغيره يدوياً، والسحب لأعلى لاختيار التطبيق الثاني.

لكن الآن، يكفي استخدام أزرار التحكم في النافذة أو شريط القوائم لاختيار تطبيق إضافي وتحديد الجانب الذي سيظهر فيه بضغطة واحدة سريعة.

تجربة تضاهي الآيفون القابل للطي

وأوضح التقرير أن هذه التعديلات الجديدة تجعل أجهزة "آيباد" تقدم نفس تجربة الإنتاجية السهلة التي تروج لها أبل في هاتفها القابل للطي (iPhone Duo)، والذي يبلغ سعره نحو 2000 دولار أمريكي.

ويعتمد الهاتف الجديد على واجهة ذكية لتعدد المهام، حيث يسحب المستخدم الشاشة لأعلى ليظهر له خيار فتح تطبيق آخر بجانب التطبيق الحالي بسهولة.

وبفضل تحديث الآيباد الأخير، أصبحت هذه التجربة المريحة متاحة لمستخدمي الأجهزة اللوحية دون أي تعقيد.

توفير آلاف الدولارات

وتعني هذه الخطوة أن مالكي أجهزة "آيباد" الحاليين لن يضطروا لدفع مبالغ طائلة لشراء هاتف (iPhone Duo) لمجرد الحصول على تجربة أفضل في تقسيم الشاشة وإنجاز المهام المتعددة.

ويمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من شاشات أجهزتهم اللوحية الكبيرة بفاعلية أكبر، سواء لفتح تطبيقين مختلفين في نفس الوقت، أو حتى فتح نافذتين داخل التطبيق نفسه، مما يعزز سرعة الإنجاز والإنتاجية اليومية.