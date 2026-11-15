قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة العمل تفتح باب التوظيف.. 620 فرصة عمل برواتب تصل لـ11 ألف جنيه
النيران تلتهم ناقلة نفط شرق مضيق هرمز
قرار حاسم من الأهلي حول استمرار عبد الله أقطاي مع الفريق
وزير الخارجية البريطاني: الوضع الإنساني في غزة كارثي
غيبوبة سكر تُفقد سائق أتوبيس السيطرة على عجلة القيادة.. التحقيقات تكشف كواليس حادث رأس سدر
سلامة النقل الأمريكي: حادث الناقلة قبالة نيو أورلينز ناجم عن عطل في نظام التوجيه
أسعار شقق نقابة المهندسين 2026 وشروط الحجز وموعد القرعة
كيف تتابع وزارة العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟.. حسن رداد يوضح
وزيرة الإسكان: البرج الأيقوني مطروح للبيع لكننا لا نرغب في بيعه حاليا
إيران تضع واشنطن أمام 3 سيناريوهات.. لا اتفاق دون تنفيذ مطالب طهران واامواجهة العسكرية قائمة
الأرصاد تتوقع طقس مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تمنح أجهزة "آيباد" ميزة ذهبية تجعلها شبيهة بهاتف iPhone Duo الجديد

آيباد
آيباد
احمد الشريف

أطلقت شركة "أبل" تحديثاً جديداً يسهل استخدام ميزة تقسيم الشاشة (Split View) القديمة في أجهزة "آيباد"، ليجعل تجربة استخدامها سلسة ومطابقة تقريباً لتجربة تعدد المهام في هاتفها الأحدث القابل للطي (iPhone Duo).

وداعاً للطريقة المعقدة

وبحسب تقرير نشره موقع "بي جي آر" (BGR) التقني، حمل التحديث الأخير لنظام تشغيل الآيباد (iPadOS 27.2) تغييراً جذرياً في طريقة فتح تطبيقين في نفس الوقت، لينهي معاناة المستخدمين مع الخطوات الطويلة.

في الماضي، كانت هذه العملية مرهقة، حيث يضطر المستخدم لفتح التطبيق الأول، ثم تصغيره يدوياً، والسحب لأعلى لاختيار التطبيق الثاني. 

لكن الآن، يكفي استخدام أزرار التحكم في النافذة أو شريط القوائم لاختيار تطبيق إضافي وتحديد الجانب الذي سيظهر فيه بضغطة واحدة سريعة.

تجربة تضاهي الآيفون القابل للطي

وأوضح التقرير أن هذه التعديلات الجديدة تجعل أجهزة "آيباد" تقدم نفس تجربة الإنتاجية السهلة التي تروج لها أبل في هاتفها القابل للطي (iPhone Duo)، والذي يبلغ سعره نحو 2000 دولار أمريكي.

ويعتمد الهاتف الجديد على واجهة ذكية لتعدد المهام، حيث يسحب المستخدم الشاشة لأعلى ليظهر له خيار فتح تطبيق آخر بجانب التطبيق الحالي بسهولة.

وبفضل تحديث الآيباد الأخير، أصبحت هذه التجربة المريحة متاحة لمستخدمي الأجهزة اللوحية دون أي تعقيد.

توفير آلاف الدولارات

وتعني هذه الخطوة أن مالكي أجهزة "آيباد" الحاليين لن يضطروا لدفع مبالغ طائلة لشراء هاتف (iPhone Duo) لمجرد الحصول على تجربة أفضل في تقسيم الشاشة وإنجاز المهام المتعددة.

ويمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من شاشات أجهزتهم اللوحية الكبيرة بفاعلية أكبر، سواء لفتح تطبيقين مختلفين في نفس الوقت، أو حتى فتح نافذتين داخل التطبيق نفسه، مما يعزز سرعة الإنجاز والإنتاجية اليومية.

أبل آيباد iPhone Duo iPhone الآيفون iPadOS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مرتبات

المرتب هيزيد 1500 جنيه.. الحكومة تفاجئ ملايين العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2027

صورة أرشيفية

نزاع على المواشي.. مقتـ.ل أكثر من 50 مدنياً ونزوح سكان عشرات القرى في دارفور

علي ماهر

«خمسة وخميسة».. علي ماهر وش السعد على الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات مديريات 7 محافظات

ترشيحاتنا

أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال

البيض والسمك أبرزها.. أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال خلال اليوم الدراسي

بطاطس باللحمة

طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة في الفرن.. سر الصوص والتسوية المظبوطة

فيتامين c

فاكهة تتفوق على البرتقال في تقوية المناعة.. تعرف عليها

بالصور

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

تسلا تطرح "سايبر كاب" للبيع بسعر 30 ألف دولار.. اشتراك شهري إلزامي وقيود على الاستخدام

سايبر كاب
سايبر كاب
سايبر كاب

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد