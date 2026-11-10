مفاجأة أبل.. آيفون 18 وآيفون 18e يتطابقان في الشاشة والبطارية

تتجه شركة "أبل" (Apple) نحو توحيد المواصفات الأساسية في هواتفها القادمة.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن هاتفي (iPhone 18) والنسخة الاقتصادية (iPhone 18e) سيأتيان بشاشة متطابقة ونفس سعة البطارية تماماً.

توحيد المواصفات لأول مرة

وبحسب التسريبات التقنية الأخيرة، قررت أبل التخلي عن الفروق الكبيرة التي كانت تميز النسخ العادية عن النسخ الاقتصادية (مثل سلسلة SE سابقاً)، حيث سيحصل كل من "آيفون 18" و"آيفون 18e" على نفس نوع الشاشة ونفس حجمها بالضبط، لتوفير تجربة مشاهدة ممتازة لكافة المستخدمين بغض النظر عن السعر.

كما سيتطابق الهاتفان في سعة البطارية، وهو تغيير كبير سيضمن لمشتري النسخة الأرخص "18e" نفس عمر البطارية الطويل الذي سيحصل عليه مشتري النسخة الأساسية "18"، دون أي تفرقة في الأداء اليومي.

أين سيكون الاختلاف إذن؟

ولكن، كيف ستميز أبل بين الهاتفين؟ تشير التقارير إلى أن الشركة ستعتمد على الكاميرات لتبرير فرق السعر.

كما سيأتي (iPhone 18) الأساسي بكاميرتين خلفيتين لتقديم خيارات تصوير احترافية، وفي المقابل، سيكتفي (iPhone 18e) بكاميرا خلفية واحدة فقط.

ويبدو أن أبل تهدف من هذه الخطوة إلى تقليل تكاليف الإنتاج من خلال استخدام نفس الهيكل الداخلي والشاشة والبطارية للهاتفين.

وفي نفس الوقت، تضمن تقديم هاتف اقتصادي قوي يجذب فئة كبيرة من المستخدمين الذين لا يهتمون كثيراً بتعدد الكاميرات.