قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بناء الحركة الإسلامية في الغرب.. رئيس مجلس مسلمي أوروبا يكشف كيفية نشر فكر الجماعة الإرهابية بالخارج
بشرى سارة شأن تكليف دفعة أسنان 2023 وأوائل خريجي عين شمس
مجلس الوزراء السعودي يقر أول نظام شامل لحماية المستهلك.. غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال
تسجيل صوتي لرئيس مجلس مسلمي أوروبا يقر بدور الإخوان في تأسيس المجلس: جمعنا الإخوان في بريطانيا وألبانيا والنمسا وأسسناه
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة أبل.. آيفون 18 وآيفون 18e يتطابقان في الشاشة والبطارية

آيفون 18
آيفون 18
احمد الشريف

تتجه شركة "أبل" (Apple) نحو توحيد المواصفات الأساسية في هواتفها القادمة. 

وتشير أحدث التسريبات إلى أن هاتفي (iPhone 18) والنسخة الاقتصادية (iPhone 18e) سيأتيان بشاشة متطابقة ونفس سعة البطارية تماماً.

توحيد المواصفات لأول مرة

وبحسب التسريبات التقنية الأخيرة، قررت أبل التخلي عن الفروق الكبيرة التي كانت تميز النسخ العادية عن النسخ الاقتصادية (مثل سلسلة SE سابقاً)، حيث سيحصل كل من "آيفون 18" و"آيفون 18e" على نفس نوع الشاشة ونفس حجمها بالضبط، لتوفير تجربة مشاهدة ممتازة لكافة المستخدمين بغض النظر عن السعر.

كما سيتطابق الهاتفان في سعة البطارية، وهو تغيير كبير سيضمن لمشتري النسخة الأرخص "18e" نفس عمر البطارية الطويل الذي سيحصل عليه مشتري النسخة الأساسية "18"، دون أي تفرقة في الأداء اليومي.

أين سيكون الاختلاف إذن؟

ولكن، كيف ستميز أبل بين الهاتفين؟ تشير التقارير إلى أن الشركة ستعتمد على الكاميرات لتبرير فرق السعر. 

كما سيأتي (iPhone 18) الأساسي بكاميرتين خلفيتين لتقديم خيارات تصوير احترافية، وفي المقابل، سيكتفي (iPhone 18e) بكاميرا خلفية واحدة فقط.

ويبدو أن أبل تهدف من هذه الخطوة إلى تقليل تكاليف الإنتاج من خلال استخدام نفس الهيكل الداخلي والشاشة والبطارية للهاتفين.

وفي نفس الوقت، تضمن تقديم هاتف اقتصادي قوي يجذب فئة كبيرة من المستخدمين الذين لا يهتمون كثيراً بتعدد الكاميرات.

Apple أبل iPhone 18e iPhone آيفون 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| كيف تؤدى سجدة التلاوة داخل الصلاة وخارجها؟.. هل تجب الزكاة على الذهب الأقل من 85 جرامًا؟.. وهل تُقرأ البسملة في بداية الفاتحة جهرًا أم سرًا؟

المصحف الشريف

حسن يحيى: العلم المنفصل عن الأخلاق قد يتحول إلى سلاح للدمار

دعاء استقبال شهر جمادى الآخرة

دعاء استقبال شهر جمادى الآخرة .. رددوا أفضل 30 دعوة مستجابة

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد