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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تستعد لتغيير شعار Apple Music.. وتصميم جديد يثير الجدل بين المستخدمين

شعار Apple Music
شعار Apple Music
شيماء عبد المنعم

تتجه شركة آبل إلى استبدال شعار خدمة Apple Music الشهير، الذي يتميز باللون الأحمر والنغمة الموسيقية البيضاء، بتصميم جديد يعتمد على اللونين الأبيض والأسود، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر الشعار الجديد في نسخة تجريبية من تحديث نظام التشغيل المرتقب iOS 27.2، ما يشير إلى احتمال تخلي الشركة قريبا عن الأيقونة الحمراء المألوفة على هواتف آيفون.

ونشر المصمم المستقل أندرياس ستورم، عبر منصة إكس، صورا للتصميم الجديد، الذي يستبدل الخلفية الحمراء والنغمة البيضاء بتصميم أحادي اللون، مع اعتماد نسخة معكوسة باللون الأبيض على خلفية سوداء عند تفعيل الوضع الداكن.

ولم تقتصر التعديلات على الألوان، إذ أجرت آبل تغييرات طفيفة على شكل النغمة الموسيقية، من خلال إمالتها بدرجة أكبر نحو اليسار، إلى جانب إعادة تشكيل الأجزاء السفلية من النغمات لتصبح أكثر ميلا إلى الشكل البيضاوي.

كما تعمل الشركة على تقديم نسخة من الشعار بتصميم شفاف، تتيح للمستخدمين تغيير لونه وفقا لتفضيلاتهم، واستعرض ستورم أربعة تصورات مختلفة لهذا التصميم.

شعار خدمة Apple Music

اللون الأحمر.. علامة مميزة منذ 13 عاما
 

يمثل اللون الأحمر أحد أبرز العناصر البصرية في هوية شعار Apple Music منذ 13 عاما، وهو ما جعل التوجه نحو التصميم الجديد محل نقاش واسع بين المستخدمين.

وتباينت ردود الفعل على منشور ستورم، إذ طالب أحد المعلقين بإعادة اللون البرتقالي الأصلي الذي استخدم في الشعار خلال الفترة من 2011 إلى 2013، بينما أشار آخرون إلى أن النوتة الموسيقية في تدويناتها التقليدية تظهر باللونين الأبيض والأسود.

وفي المقابل، رأى بعض المستخدمين أن اللون الأحمر هو الأنسب للخدمة، باعتباره اللون المرتبط بمنصة آبل الموسيقية، فيما ذهب آخرون إلى التلويح بالانتقال إلى خدمة سبوتيفاي أو حتى نظام التشغيل أندرويد اعتراضا على التغيير المحتمل.

كما ركزت تعليقات أخرى على التفاصيل التصميمية للشعار، مع إبداء عدد من المستخدمين عدم رضاهم عن التخلي عن اللون الأحمر، وربط أحد المعلقين، على سبيل السخرية، بين التغيير المحتمل وإمكانية زيادة رسوم الاشتراك.

تغييرات الشعارات تثير الجدل في قطاع التكنولوجيا
 

لا تعد التغييرات التي تطرأ على شعارات العلامات التجارية أمرا جديدا في قطاع التكنولوجيا، إذ غالبا ما تثير نقاشات واسعة بين المستخدمين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بهويات بصرية اعتادوا عليها لسنوات.

وفي أغسطس الماضي، عدلت إنستجرام الخط المستخدم في شعارها، ما أثار موجة من التفاعل والجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

كما أجرت جوجل في مايو 2025 تعديلا على شعارها للمرة الأولى منذ نحو عقد، وجاء التغيير محدودا إلى درجة أن كثيرا من المستخدمين لم يلاحظوه.

شعار Apple Music آبل تغيير شعار آبل ميوزيك الشعار الجديد iOS 272

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