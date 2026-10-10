آيفون 18 برو في مرمي الغلاء.. آبل تخفض طلبات مكوناته 15%

تواجه شركة آبل، ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وتراجع الإقبال على أجهزتها، وسط تقارير عن توجهها إلى تقليص طلبات مكونات هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس اللذين أطلقا حديثا.

وذكرت صحيفة “نيكاي آسيا”، أن آبل طلبت من عدد من مورديها خفض إنتاج المكونات المخصصة للهاتفين، بعدما اتجهت إلى مراجعة تقديراتها للشحنات في ظل ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب الاستهلاكي.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، خفضت آبل طلبات المكونات المقرر توريدها خلال أكتوبر بنسبة لا تقل عن 15% مقارنة بالكميات التي طلبتها في البداية، في خطوة تعكس نهجا أكثر حذرا في التعامل مع احتياجات الإنتاج منذ مطلع سبتمبر.

الذكاء الاصطناعي يرفع تكلفة الأجهزة

تأتي هذه التطورات في ظل منافسة متزايدة بين شركات التكنولوجيا على تأمين رقائق الذاكرة ومكونات أشباه الموصلات المتقدمة، لتلبية الاحتياجات المتنامية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وأسهم هذا التنافس في زيادة الضغط على الإمدادات ورفع أسعار المكونات، ما ينعكس على تكاليف تصنيع الأجهزة الإلكترونية.

وتشير التوقعات إلى أن ارتفاع الأسعار ونقص المكونات قد يؤثران في حجم سوق الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال العام الجاري.

وسبق أن رفعت آبل أسعار بعض طرازات آيباد وماك بوك في شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى أنها لم تعد قادرة على امتصاص الزيادات الكبيرة في تكاليف الذاكرة والتخزين بالكامل، في ظل التوسع في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

آيفون 18 برو

أسعار أعلى وتساؤلات بشأن الطلب



وبحسب تقرير “نيكاي آسيا”، بدأ الطلب على الأجهزة في التراجع من أواخر أغسطس واستمر حتى أكتوبر.

ومع ذلك، لا يستبعد التقرير أن يكون تغيير آبل مواعيد إطلاق طرازات آيفون قد أسهم أيضا في هذا الاتجاه، ما يعني أن ارتفاع الأسعار ليس بالضرورة العامل الوحيد وراء ضعف الإقبال.

وكانت الشركة قد كشفت الشهر الماضي عن هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، إلى جانب هاتفها القابل للطي Duo.

ويبدأ سعر آيفون 18 برو من 1199 دولارا، فيما يبلغ السعر الابتدائي لطراز برو ماكس 1299 دولارا، بزيادة قدرها 100 دولار لكل طراز مقارنة بالأسعار الابتدائية لهاتفي آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، وفقا للتقرير.

وتزداد أهمية رقائق الذاكرة عالية الأداء بالنسبة إلى آبل مع إدخال المزيد من خصائص الذكاء الاصطناعي في هواتفها وأجهزتها الأخرى، وهو ما يجعل الشركة أكثر تأثرا بتقلبات أسعار هذه المكونات وتوافرها.