وصل الفارق بين أعلى وأقل سعر للدولار اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 إلى 14 قرشا في الشراء، مع استقرار نسبي في أغلب البنوك، بعد أيام من التذبذب في سوق الصرف، ففي الوقت الذي ثبت فيه سعر الدولار عند 54.17 جنيه للشراء في 6 بنوك كبرى، على رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB، انفرد بنك قناة السويس بأعلى سعر في السوق مسجلا 54.29 جنيه للشراء، بينما سجلت 3 بنوك أقل سعر عند 54.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنوك:

بنك قناة السويس: 54.290 جنيه للشراء، و54.390 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 54.220 جنيه للشراء، و54.320 جنيه للبيع.

بنك البركة: 54.200 جنيه للشراء، و54.300 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري:

54.172 جنيه للشراء، و54.309 جنيه للبيع.

بنك مصر: 54.170 جنيه للشراء، و54.270 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري:

54.170 جنيه للشراء، و54.270 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 54.170 جنيه للشراء، و54.270 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي:

54.170 جنيه للشراء، و54.270 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 54.170 جنيه للشراء، و54.270 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 54.170 جنيه للشراء، و54.270 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 54.159 جنيه للشراء، و54.262 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 54.150 جنيه للشراء، و54.250 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان:

54.150 جنيه للشراء، و54.250 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 54.150 جنيه للشراء، و54.250 جنيه للبيع.