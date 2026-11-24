أكدت رئيسة مؤسسة آنا ليند الأميرة ريم علي، أن مصر تضطلع بدور مهم في تعزيز ثقافة السلام وترسيخ الحوار بين الثقافات في منطقة البحر المتوسط، كما تمثل تجربتها في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات نموذجًا يُحتذى به على المستوى الإقليمي.

وقالت الأميرة ريم علي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم / الثلاثاء /، على هامش مشاركتها في المنتدى الإقليمي الـ11 للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، إن مصر بذلت جهودًا كبيرة في مجال تمكين المرأة، وهو ما انعكس على اتساع نطاق مشاركتها في الحياة العامة وتوليها مواقع قيادية في مختلف القطاعات، بما في ذلك العمل الحكومي والقضاء والإعلام والصحافة والفنون والثقافة.

وأضافت أن مؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات، التي تتخذ من مدينة الإسكندرية مقرًا لها، تعمل بالتعاون مع مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني في مصر، لافتة إلى أنها لمست اهتمامًا مشتركًا لدى هذه الجهات بتعزيز دور المرأة ودعم مشاركتها، إلى جانب العمل على تغيير الصور النمطية المرتبطة بها.

وأوضحت أن اختيار الإسكندرية مقرًا للمؤسسة لم يكن مصادفة، إذ يعكس ما تمثله مصر من تاريخ عريق في دعم السلام والاستقرار والتنمية، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز على ساحل البحر المتوسط، الذي جعل منها عبر التاريخ جسرًا للتواصل بين الحضارات والثقافات، وليس فقط مركزًا للتبادل التجاري.

وأشارت إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر منحها دورًا تاريخيًا في الربط بين ضفتي المتوسط، وأسهم في ترسيخ مكانتها بوصفها حلقة وصل حضارية وثقافية وسياسية في المنطقة، فضلًا عن دورها في دعم التعاون والتفاهم بين شعوبها.

ونوهت الأميرة ريم علي باهتمام مصر بالتعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، وبما تشهده من مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات والمدن والمناطق الزراعية، مؤكدة أهمية إبراز هذه التجارب والإنجازات وتبادل الخبرات بشأنها في إطار فعاليات الاتحاد، بما يعزز التعاون الإقليمي ويدعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.