تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن الأزمات التي يواجهها مجلس ادارة النادي الاهلي، لا سيما عقب الخسارة من بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.



وقال كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: ١٢ مارس ٢٠٢٥ كان بدايه الانهيار داخل النادي الاهلي وهو الانسحاب أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف: الانسحاب امام الزمالك وإقالة مارسيل كولر كانت هي بداية انهيار الاهلي الحقيقية ومن هنا جاءته الأزمات من اختيار خاطى للمدربين واختيار لاعبين ليسوا على قدر قميص الاهلي.



وتابع: هناك صراعات دخلها الاهلي بعد هذا التاريخ ليست في صالحه، من أشخاص داخل الاهلي لا يحبون النادي الأهلي ضد نجوم سابقين ولاعبين يحبون النادي الأهلي على رأسها حسام غالي وعماد متعب

وواصل: هذه المدرسة ليست مدرسة النادي الأهلي، والأزمة لا تكمن في مدرب او لاعب بعينه، ولكن الأزمة تأتي من داخل عقلية وشخصية الاهلي.



واكمل: هيبة الأهلي ذهبت ولم تعد حتى هذه اللحظة، على مدار التاريخ الاهلي كان يحصد القاب وبدون لاعبين سوبر ولكن الأزمة تأتي من رأس الاهلي وهي الادارة



واستطرد : الاهلي خسر الدوري الموسم الماضي أمام الزمالك المنهار اداريا وماليا، وهذا الموسم سيخسره رغم توافر إمكانيات اللاعبين

واختتم: " تعديل فكر الادارة " هو الحل لأزمات الاهلي وليس تغيير المدربين وهو الحل أن يعود الاهلي إلى سابق عهده