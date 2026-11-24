شن الإعلامي سيف زاهر هجومًا حادًا على لاعبي الأهلي والجهاز الفني، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن ما قدمه الفريق الأحمر يُعد من أسوأ عروضه خلال السنوات الأخيرة.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، إن بيراميدز قدم مباراة رائعة واستحق الفوز، بينما كانت المفاجأة غياب الأهلي تمامًا عن اللقاء، سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين.

وأضاف أن الأهلي قدم أسوأ مباراة له منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن عموتة بدا وكأنه يشاهد المباراة مثل الجماهير، دون أن يكون له تأثير واضح في أداء الفريق أو التعامل مع أحداث اللقاء.

وتساءل زاهر عن أسباب ظهور الأهلي بهذا المستوى، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها النادي، رافضًا تبرير الأداء السيئ بالحاجة إلى صفقات جديدة، مؤكدًا أن الفريق يضم لاعبين مميزين، لكنهم لم يقدموا أي شيء يُذكر أمام بيراميدز.

وأشار إلى أن الأهلي لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى المنافس، ولم ينجح في صناعة هجمات مؤثرة أو تهديد محمد الشناوي، لافتًا إلى أن لاعبي بيراميدز شعروا بالراحة بعد تسجيل الهدف الثاني، وكأن المباراة أصبحت محسومة بالنسبة لهم.

وطالب سيف زاهر إدارة الأهلي بضرورة اتخاذ رد فعل قوي بعد الدعم الكبير الذي قدمته الجماهير للفريق، مشيرًا إلى أن مغادرة عدد من المشجعين للمدرجات قبل نهاية المباراة، في مشهد نادر الحدوث، تعكس حجم الغضب والإحباط من الأداء.

وأكد أن الجماهير من حقها الغضب، خاصة أن الأمر لا يتعلق بسوء التوفيق، موضحًا أن الفريق لم يقدم ما يستحق عليه الإشادة، سواء من حيث الأداء أو الروح القتالية أو المحاولة حتى اللحظة الأخيرة.

ووجه الإعلامي رسالة مباشرة إلى لاعبي الأهلي، متسائلًا عن غياب الروح والكفاح داخل الملعب، رغم وجودهم في نادٍ كبير وحصولهم على مستحقاتهم، مؤكدًا أن ارتداء قميص الأهلي يفرض على اللاعبين مسؤولية كبيرة، تتطلب القتال على كل كرة حتى الثانية الأخيرة.

واختتم سيف زاهر تصريحاته بتجديد انتقاداته للحسين عموتة، مشيرًا إلى أنه كان يتبنى مبدأ «سجل والحساب متأجل» في تقييم المدرب، لكنه يرى أن فرص الانتظار انتهت، قائلًا: «النوتة اتملت يا عموتة»، في إشارة إلى أن الأخطاء المتكررة لم يعد من الممكن التغاضي عنها.