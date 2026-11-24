أثار العالم الهولندي فرانك هوجربيتس حالة من القلق والجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحذير جديد أطلقه عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، توقع فيه تعرض 3 مناطق حول العالم لزلزال قوي خلال الساعات المقبلة.

وقال هوجربيتس في منشوره: "أتوقع تعرض 3 مناطق لزلزال قوي خلال الساعات المقبلة.. ولوس أنجلوس على رأس القائمة تليها طوكيو وإسطنبول.. وأحذر من أضرار جسيمة في المستقبل القريب".

وأضاف العالم الهولندي، المعروف بتوقعاته المثيرة للجدل حول الزلازل، أن المؤشرات التي يعتمد عليها تشير إلى نشاط زلزالي غير طبيعي في تلك المناطق، محذرًا من إمكانية وقوع أضرار جسيمة إذا تحقق توقعه.

وسرعان ما انتشر المنشور بشكل واسع، وتصدر محركات البحث ومنصات التواصل، وسط حالة من الخوف والترقب بين سكان المدن الثلاث، خاصة في ظل التاريخ الزلزالي المعروف لكل من طوكيو وإسطنبول ولوس أنجلوس.

وفي المقابل، أكد خبراء الزلازل مرارًا أن التنبؤ الدقيق بموعد ومكان وقوة الزلازل بشكل قاطع أمر غير ممكن علميًا حتى الآن، مشيرين إلى أن مثل هذه التوقعات لا تستند إلى أسس علمية معتمدة، داعين المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن مراكز رصد الزلازل.