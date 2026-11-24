قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4830 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5630 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6411 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 45040 جنيهاً.

الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.44 جنيه.

سعر الشراء: 54.30 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.68 جنيه.

سعر الشراء: 59.51 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.31 جنيه.

سعر الشراء 11 .71 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.51 جنيه.

سعر الشراء: 14.47 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.82 جنيه.

سعر الشراء: 14.78 جنيه.

وكشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ارتباط سقوط الأمطار بالنوات، موضحًا أن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد ترتبط بالمنخفضات الجوية المؤثرة، وليس بالنوات، مؤكدًا أن درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار تتحدد وفقًا للظواهر والحالة الجوية السائدة.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار الكبير في الأحوال الجوية، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، مشيرًا إلى أن فرص الأمطار خلال غد لن تكون قوية أو مؤثرة على ممارسة المواطنين حياتهم اليومية.

الشبورة المائية الظاهرة الأبرز

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن الشبورة المائية تعد الظاهرة الجوية الأبرز خلال الفترة الحالية، موضحًا أن كثافتها تراجعت مقارنة بالأسبوع الماضي، لكنها قد تكون كثيفة على بعض الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف أن الشبورة تبدأ في التكون خلال الفترة من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، لافتًا إلى أن فترات تكونها ستزداد خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

انخفاض درجات الحرارة إلى 23 و24 درجة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، كشف القياتي أنها بدأت في الانخفاض بمعدل درجتين مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، لتتراوح درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار بين 23 و24 درجة مئوية، مع استمرار التغيرات الجوية وفقًا للمنخفضات المؤثرة على البلاد.

الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن شتاء 2026

وشدد المتنبئ الجوي على ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار والتوقعات غير الدقيقة المتعلقة بحالة الطقس، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحًا أن الهيئة تصدر بيانًا تفصيليًا بشأن توقعات فصل الشتاء قبل بدايته.

وأكد أن فصل الشتاء المقبل من المتوقع أن يكون حول المعدلات الطبيعية، سواء فيما يتعلق بدرجات الحرارة أو كميات الأمطار، داعيًا المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية للتعرف على أي تغيرات في الأحوال الجوية.