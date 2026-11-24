تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 في مصر، بعد القفزة الكبيرة التي شهدتها الأسعار أمس الاثنين، بالتزامن مع تراجع الذهب عالميا مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية، ورغم تراجع الذهب اليوم إلا أنه كان تراجعاً طفيفاً مقارنة بالارتفاع الكبير الذي شهده أمس.

تراجع أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 6,486 جنيه، مقابل 6,514 جنيه أمس، بانخفاض قدره 28 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 5,675 جنيه، مقابل 5,700 جنيه أمس، بانخفاض قدره 25 جنيها.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم 201,737.15 جنيه، مقابل 202,608.05 جنيه أمس، بانخفاض قدره 870.90 جنيه.

سجل سعر جنيه الذهب اليوم 45,400 جنيه، مقابل 45,600 جنيه أمس، بانخفاض قدره 200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة:

ذهب عيار 24: 6486 جنيه للشراء، و6429 جنيه للبيع.

ذهب عيار 22: 5945 جنيه للشراء، و5893 جنيه للبيع.

ذهب عيار 21: 5675 جنيه للشراء، و5625 جنيه للبيع.

ذهب عيار 18: 4864 جنيه للشراء، و4822 جنيه للبيع.

ذهب عيار 12: 3243 جنيه للشراء، و3214 جنيه للبيع.

أونصة الذهب: 201737 جنيه للشراء، و199964 جنيه للبيع.

الجنيه الذهب: 45400 جنيه للشراء، و45000 جنيه للبيع.