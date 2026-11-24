ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي، بعدما أعادت عودة جينسن هوانج المفاجئة إلى قيادة شركة إنفيديا إحياء الرهانات على مستقبل الذكاء الاصطناعي، ودعمت موجة صعود في أسواق المال.

وصعد الذهب بما يصل إلى 1% إلى نحو 3,670 دولارًا للأوقية، بعدما قفز 2.7% في الجلسة السابقة. ويعوض هذا الارتفاع جزئيًا الخسائر التي تكبدها المعدن الأسبوع الماضي، عندما تراجع بنحو 9% إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام.

وكانت إنفيديا قد أعادت هوانج إلى منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، بعد أقل من أسبوعين على استقالته وسط فضيحة أثارت جدلًا واسعًا.

ودفع الإعلان بورصة وول ستريت الامريكية إلى تسجيل أفضل جلسة لها منذ أبريل 2025، كما ساعد الذهب على التعافي بعد أسبوعين فقط من هبوطه دون مستوى الدعم البالغ 4,000 دولار للأوقية.

وكانت موجة بيع سابقة لأسهم شركات التكنولوجيا قد دفعت المستثمرين إلى بيع الذهب لتغطية خسائرهم، ما زاد الضغوط على المعدن بالتزامن مع استمرار التضخم وصدور تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ولا يزال المستثمرون يتوقعون بقاء السياسة النقدية متشددة خلال الأشهر المقبلة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، امس الإثنين، إن البنك المركزي لا يزال أمامه “عمل يتعين القيام به” للسيطرة على التضخم المستمر، فيما تسعر الأسواق رفعًا آخر لأسعار الفائدة خلال اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر؛ وعادة ما تؤثر تكاليف الاقتراض المرتفعة سلبًا على الذهب، الذي لا يدر عائدًا من الفائدة.

وفي الصين، تلقى الذهب دعمًا إضافيًا من ارتفاع واردات البلاد من المعدن، التي قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 209 مليارات دولار، بما يعادل نحو 860 مليار رينجيت، منذ بداية العام، في موجة شراء غير مسبوقة تساعد على الحد من فائضها التجاري مع شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي.

وفي التعاملات الفورية، ارتفع الذهب 0.6% إلى 3,656.50 دولارًا للأوقية.

وصعدت الفضة 1.1% إلى 43.57 دولارًا للأوقية، بعد ارتفاعها بنحو 5% امس الإثنين، كما ارتفع كل من البلاتين والبلاديوم.

وفي المقابل، تراجع مؤشر بلومبرج الفوري للدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، بنسبة 0.1%، بعدما ارتفع 0.2% في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2025.