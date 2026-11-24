هددت أستراليا شركات الإنترنت، من بينها جوجل وميتا، بفرض غرامات تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية إذا فشلت في إزالة المحتوى الضار والحد من الخصائص التي قد تؤدي إلى الإدمان على منصاتها.

وبعد التوصل إلى اتفاق مع حزب الخضر اليساري في مجلس الشيوخ الاسترالي، اعلنت حكومة حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط انها ستمنح الأفراد أيضًا الحق في مقاضاة المنصات التي تتيح ارتكاب مخالفات، بموجب قانون “واجب الرعاية الرقمية” المقترح.

وتمثل التفاصيل التي كُشف عنها اليوم الثلاثاء زيادة كبيرة في الحد المحتمل للغرامة، مقارنة بالغرامة البالغة 109 ملايين دولار أسترالي، (72.2 مليون دولار أمريكي) ، التي كانت مقترحة في السابق، خصوصًا أن بعض المنصات تحقق إيرادات سنوية تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.

ويعني الاتفاق بين الحزبين أن مشروع القانون بات في طريقه للمرور عبر البرلمان والتحول إلى قانون.

وقالت وزيرة الاتصالات الاسترالية أنيكا ويلز في تصريحات صحفية: “هذا إصلاح زلزالي، وهذا إصلاح عاجل، ونحن سننفذه للأستراليين في البرلمان هذا الأسبوع”.

وسيحل القانون محل مجموعة من قواعد السلوك الملزمة التي وضعتها قطاعات مختلفة من صناعة الإنترنت، بدءًا من تطبيقات المراسلة ومحركات البحث وصولًا إلى روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال قانون موحد يلزم الشركات باتخاذ إجراءات استباقية لرصد التجارب الضارة التي يتعرض لها المستخدمون ومنعها.

وتشمل الأضرار المستهدفة المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والصور العارية المزيفة التي تُنشر دون موافقة أصحابها، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والترويج لإيذاء النفس، والإرهاب.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيزي أمام البرلمان: “يتعلق الأمر بتحرك أستراليا إلى جانب الآباء والأطفال، وليس شركات التكنولوجيا المملوكة لأجانب”.

وأضاف: “إنه إصلاح رائد عالميًا، ونحن ننجزه تمامًا كما كنا روادًا على مستوى العالم عندما تعلق الأمر بحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، وهذه هي الخطوة التالية”.

ورغم اتفاق شركات التكنولوجيا عمومًا مع هدف الحكومة المتمثل في تعزيز حماية الأطفال والحد من المحتوى الضار، عارض معظمها مشروع القانون على أساس أنه يمنح بعض المسؤولين الحكوميين صلاحية تحديد المحتوى الذي يُعتبر ضارًا.

وحتى قبل رفع الحكومة قيمة الغرامة المحتملة، قالت مجموعات تمثل قطاع التكنولوجيا إن القانون قد يدفع المنصات إلى اتخاذ إجراءات مفرطة في حذف المحتوى، في محاولة لتجنب العقوبات، بما قد يؤدي إلى إزالة مواد لا تستوجب الحذف.

ورفض ممثل مجموعة الصناعة الرقمية، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن منصات التكنولوجيا وكانت قد انتقدت مشروع القانون، التعليق على التفاصيل الجديدة، قائلًا إن المجموعة لم تطلع على النسخة الجديدة من مشروع القانون المقترح؛ كما رفض متحدثون باسم جوجل وميتا وسناب شات التعليق.