أعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، لروسيا عن أسفها إزاء دخول طائرات عسكرية روسية إلى منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي الكورية، وطالبت باتخاذ تدابير لمنع تكرار مثل هذا الحادث.

وأضافت الوزارة ـ في بيان - أن طائرات روسية عدة دخلت منطقة الدفاع الجوي فوق البحر الشرقي "بحر اليابان" واقتربت من الأجواء الكورية.

ووفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، دخلت حوالي خمس طائرات عسكرية روسية إلى منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي الكورية فوق البحر الشرقي في وقت سابق من اليوم، واقتربت من حافة المجال الجوي الإقليمي لكوريا الجنوبية بالقرب من جزيرة "أول".. وأضاف البيان: "نقلنا أسفنا إلى الجانب الروسي عبر القنوات الدبلوماسية، وطالبنا باتخاذ إجراءات لمنع تكرار ذلك".

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الوزارة وجهت هذه الرسالة إلى السفارة الروسية في سول، لكنها لم تصل إلى حد استدعاء السفير الروسي.

من جانبها، استدعت وزارة الدفاع نيكولاي مارتشينكو الملحق العسكري في السفارة الروسية لدى سول، لتقديم احتجاج رسمي بشأن الحادث.

وأصدرت هيئة الأركان المشتركة تحذيرا لسكان الجزيرة الواقعة في الشرق، نظرا لاقتراب الطائرات الروسية من دخول المجال الجوي الكوري الجنوبي، كما قامت القوات الجوية الكورية الجنوبية بإرسال مقاتلات للتعامل مع الموقف، علما بأنه لم يحدث أي انتهاك فعلي للمجال الجوي للبلاد.

يذكر أن الطائرات العسكرية الروسية دخلت منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي الكورية (KADIZ) خمس مرات منذ بداية هذا العام. ويعد حادث اليوم المرة الثالثة التي يحدث فيها مثل هذا الاختراق خلال أسبوع واحد، كما أن الطائرات اقتربت من المجال الجوي الكوري الجنوبي هذه المرة أكثر من أي حادث آخر وقع هذا العام.

يشار إلى أن منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي لا تعد مجالا جويا إقليميا، بل هي منطقة أنشئت لمطالبة الطائرات الأجنبية بالكشف عن هويتها، وذلك بهدف منع وقوع اشتباكات عرضية.