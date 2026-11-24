أكد نادر العشري، نجم إنبي السابق، أن الأهلي لم يقدم أي شكل فني خلال مواجهة بيراميدز، مشيرا إلى أن الفريق اكتفى بالشحن المعنوي دون وجود تحضير فني مناسب للمباراة، وهو ما ظهر بوضوح داخل أرض الملعب.

وقال نادر العشري خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن الأهلي افتقد لكل الفنيات أمام بيراميدز، وفشل لاعبوه في تمرير ثلاث كرات متتالية، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي شكل فني للفريق أو تحضير واضح للمواجهة.

وأضاف نجم إنبي السابق أن لاعبي الأهلي يتحملون الجزء الأكبر من مسؤولية الخسارة، متسائلا عن غياب دور اللاعبين الدوليين وشخصيتهم داخل الملعب، خاصة في المواجهات الكبرى التي تحتاج إلى خبرات وقدرات خاصة.

وانتقد العشري أداء المدير الفني للأهلي، الحسين عموتة، قائلا إنه لم يكن متواجدا خلال المباراة، مشددا على أن وسط ملعب بيراميدز تفوق بفارق كبير للغاية على نظيره في الأهلي.

وفي سياق آخر، أشاد نادر العشري بأحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، مؤكدا أنه يستحق أن يكون الحارس الأول لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على تأييده فكرة بيع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بينما دافع عن أحمد سيد زيزو، موضحا أنه حتى في ظل ابتعاده عن مستواه المعتاد، فإنه يحاول ويجتهد من أجل تقديم أفضل ما لديه.