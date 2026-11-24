أعلنت وزارة النقل الأمريكية، أن السفر الجوي في البلاد يتجه خلال عطلة عيد الشكر لتسجيل أعلى مستوى له في 16 عاما، مع استعداد ملايين المسافرين للسفر جوا، في اختبار كبير لسلامة وموثوقية قطاع الطيران بعد انقطاع واسع النطاق شهدته البلاد خلال شهر نوفمبر الجاري.

وذكرت وزارة النقل الأمريكية، في بيان، أن أكثر من 417,000 رحلة جوية من المقرر تشغيلها خلال فترة العطلة الممتدة على مدار 9 أيام.. ومن المتوقع أن يكون اليوم الثلاثاء الأكثر ازدحاما، مع أكثر من 52,000 رحلة مجدولة.

وفي العام الماضي، كان من المقرر تشغيل أكثر من 360,000 رحلة خلال عطلة عيد الشكر.

وتسعى الحكومة الأمريكية إلى طمأنة المسافرين بعد تعرض قطاع الطيران لسلسلة من المشكلات التقنية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وفي أخطر هذه الحوادث، أدى عطل تقني في أنظمة مراقبة الحركة الجوية إلى توقف نادر وشامل للرحلات الجوية في أنحاء الولايات المتحدة، ما تسبب في إلغاء نحو 20,000 رحلة.

وبعد أيام قليلة، تسبب عطل تقني في توقف خدمات شركة يونايتد إيرلاينز لمدة 4 ساعات، بينما اضطرت شركة دلتا إيرلاينز هذا الأسبوع إلى تعليق رحلات المغادرة لفترة وجيزة من مركز عملياتها في أتلانتا يوم الأحد الماضي، بعدما أدى عطل تقني إلى تأخيرات وإلغاءات.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي، في بيان، : “رسالة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضحة: سلامتكم هي أولويتنا القصوى. ويمكن للشعب الأمريكي أن يطمئن إلى أننا سنواصل العمل على مدار الساعة، 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع، لضمان وصول العائلات إلى وجهاتها”.

وطالب دافي بتوفير 50 مليار دولار من التمويل الطارئ لإصلاح معدات مراقبة الحركة الجوية التي يعود بعضها إلى عقود مضت.