صعّدت كوريا الشمالية انتقاداتها لسويسرا، بعد فرض الأخيرة عقوبات على مخيم دولي للأطفال في بيونغ يانغ، ملوّحة بدراسة إغلاق المكتب الدبلوماسي السويسري الذي أعيد افتتاحه مؤخراً في العاصمة الكورية الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الثلاثاء، إن كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والمسؤولة البارزة في الحزب الحاكم، أدانت إدراج سويسرا مخيم سونغدوون الدولي للأطفال على قائمة العقوبات، تماشياً مع إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بروسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ووصفت كيم هذه الخطوة بأنها «عمل عدائي صريح»، متهمة الحكومة السويسرية بانتهاك سيادة كوريا الشمالية وحقوق الإنسان لمواطنيها، رغم أن العقوبات جاءت بعد أيام من زيارة وفد سويسري إلى بيونغ يانغ لمناقشة سبل تحسين العلاقات الثنائية وتعزيز الحوار والتعاون.

وأشارت إلى أن العقوبات فُرضت بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس إلى بيونغ يانغ، للمشاركة في إعادة افتتاح المكتب الدبلوماسي السويسري الشهر الماضي.

واتهمت كيم سويسرا بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، معتبرة أن العقوبات تقوض قدرة الأطفال على الوصول إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية، وقالت: «لا يمكن أن يجتمع الاستفزاز والتدخل»، داعية إلى مراجعة شاملة للعلاقات مع برن.

كما شككت في جدوى استمرار عمل المكتب الدبلوماسي السويسري في بيونغ يانغ، معلنة أنها ستنصح وزارة الخارجية الكورية الشمالية بدراسة سحبه خلال الأيام المقبلة واتخاذ الإجراء المناسب.

ودعت كيم السلطات الدبلوماسية في بلادها إلى اتخاذ تدابير مضادة مماثلة ضد سويسرا، متهمة برن باتباع نهج لندن وبروكسل في التعامل مع بيونغ يانغ.