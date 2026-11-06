فرنسا: سقوط عدة ضحايا جراء تحطم حافلة قرب حدود سويسرا

أفادت وكالة رويترز، بسقوط عدد من الضحايا جراء تحطم حافلة في شرق فرنسا بالقرب من سويسرا، صباح الجمعة، وفقا لما أعلنت السلطات المحلية.

وقال وزير التعليم الفرنسي إدوارد جيفري إن الحادث وقع لحافلة يُعتقد أنها كانت تقلّ طلاباً، فيما ذكرت المحافظة الحدودية أن التصادم كان لحافلة بين المدن.

عرضت قناة BFM TV صورة لحافلة زرقاء وبيضاء مائلة فيما يبدو أنه خندق على جانب الطريق، بينما وقف حشد من الناس خارجها.



حالتي وفاة دون تأكيد رسمي



وأفادت هيئة البث بوقوع حالتي وفاة، لكن متحدثًا باسم وكالة الحماية المدنية صرّح لهيئة البث بأنه لا يستطيع تأكيد الوفيات.

كما أكدت المحافظة لوكالة رويترز بأنها لا تستطيع تأكيد أي وفيات حتى الأن، وأكد وزير النقل الفرنسي فيليب تاباروت إنه في طريقه إلى مكان الحادث.