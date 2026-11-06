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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل ينتقل أليو ديانج إلى بيراميدز؟.. حقيقة المفاوضات مع لاعب فالنسيا

ديانج
ديانج
حمزة شعيب

عاد اسم المالي أليو ديانج، لاعب وسط فالنسيا الإسباني، ليرتبط بالعودة إلى الدوري المصري، وسط تساؤلات بشأن إمكانية انتقاله إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الأنباء التي ترددت حول مستقبله مع النادي الإسباني.

وشهدت الفترة الماضية تقارير تحدثت عن اهتمام بيراميدز بالتعاقد مع ديانج، مستغلًا خبرة اللاعب السابقة في الدوري المصري، إلا أن هذه الأنباء لم تتحول إلى اتفاق رسمي أو إعلان عن مفاوضات جادة في الوقت الحالي.

موقف بيراميدز من ضم أليو ديانج

وسبق أن نفى مصدر داخل نادي بيراميدز وجود مفاوضات مع أليو ديانج، مؤكدًا عدم حدوث أي تواصل مع اللاعب أو وكيله، وذلك ردًا على التقارير التي ربطت النادي بإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات.

وفي المقابل، تحدثت تقارير صحفية في مارس الماضي عن تلقي اللاعب اتصالًا من أحد مسؤولي بيراميدز لبحث إمكانية انتقاله إلى الفريق، مع الإشارة إلى أن ديانج طلب تأجيل مناقشة مستقبله إلى ما بعد نهاية الموسم. 

فالنسيا يحسم موقفه من رحيل ديانج

وفي تطور حديث، نفى خوسيه مانويل سيغارا، مدير الاتصالات بنادي فالنسيا، وجود نية للتخلي عن خدمات اللاعب المالي، مؤكدًا أنه أحد العناصر الأساسية في الفريق، وأن الأنباء المتداولة بشأن رحيله لا أساس لها من الصحة.

كما أكد وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، عدم وجود تحركات داخل النادي لاستعادة ديانج خلال الفترة الحالية، موضحًا أن ملف التعاقدات لم يشهد أي مناقشات بشأن عودة اللاعب. 

وبذلك، لا توجد حتى الآن مؤشرات مؤكدة على انتقال أليو ديانج إلى بيراميدز، في ظل نفي النادي الإسباني إمكانية الاستغناء عنه، وعدم وجود إعلان رسمي عن مفاوضات بين النادي المصري واللاعب.

أليو ديانج فالنسيا بيراميدز الدوري المصري الأهلي

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