قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء | طقس اليوم
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء| الطقس
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
التحالف: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي
حكومة الإحتلال الإسرائيلي
إلهام عبد العزيز

قال رئيس دولة الإحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إنه يعتزم تكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة الجديدة يوم الأحد المقبل، وذلك عقب انتهاء جولة المشاورات مع ممثلي جميع الأحزاب التي فازت بمقاعد في الكنيست السادس والعشرين.

تشكيل حكومة الإحتلال الإسرائيلي 


وأوضح هرتسوج أن ممثلي الأحزاب التي تضم 67 عضوًا في الكنيست أوصوا بتكليف رئيس حزب «ياشار!» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بينما أوصى ممثلو الأحزاب التي تضم 46 عضوًا في الكنيست بتكليف رئيس الوزراء ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بالمهمة.


وأضاف أن نتائج المشاورات تبدو واضحة ظاهريًا، لكن الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون تقتضي التحقق من قدرة المرشحين على تشكيل حكومة، مشيرًا إلى أن هذه القدرة لا تزال غير واضحة تمامًا بسبب الرفض المتبادل بين المعسكرين السياسيين، وكذلك داخل المعسكر الواحد.


وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أنه سيجري محادثات مباشرة وسريعة مع عدد من قادة الأحزاب، في محاولة لتحديد فرص تشكيل الحكومة.


وأكد هرتسوج أنه سيبذل قصارى جهده خلال هذه المحادثات لتشجيع الأطراف على تقديم تنازلات والعمل معًا من أجل تشكيل حكومة مستقرة.

إسحق هرتسوغ نتنياهو غادي آيزنكوت حكومة الإحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

القطار الكهربائي

لمدة ساعتين.. توقف القطار الكهربائي في محطتين بالعاصمة الجديدة اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الجواهرجي

بعد رفعه من السينما.. موعد طرح فيلم الجواهرجي على هذه المنصة

الناقد محمد طارق

محمد طارق: الموجة الجديدة يفتح أبواب مهرجان القاهرة أمام شباب المحافظات

شخصية «جون قسطنطين»

فيلم جديد يعيد شخصية جون قسطنطين إلى الشاشة برؤية مختلفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد