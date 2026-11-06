بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

قال رئيس دولة الإحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إنه يعتزم تكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة الجديدة يوم الأحد المقبل، وذلك عقب انتهاء جولة المشاورات مع ممثلي جميع الأحزاب التي فازت بمقاعد في الكنيست السادس والعشرين.

تشكيل حكومة الإحتلال الإسرائيلي



وأوضح هرتسوج أن ممثلي الأحزاب التي تضم 67 عضوًا في الكنيست أوصوا بتكليف رئيس حزب «ياشار!» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بينما أوصى ممثلو الأحزاب التي تضم 46 عضوًا في الكنيست بتكليف رئيس الوزراء ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بالمهمة.



وأضاف أن نتائج المشاورات تبدو واضحة ظاهريًا، لكن الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون تقتضي التحقق من قدرة المرشحين على تشكيل حكومة، مشيرًا إلى أن هذه القدرة لا تزال غير واضحة تمامًا بسبب الرفض المتبادل بين المعسكرين السياسيين، وكذلك داخل المعسكر الواحد.



وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أنه سيجري محادثات مباشرة وسريعة مع عدد من قادة الأحزاب، في محاولة لتحديد فرص تشكيل الحكومة.



وأكد هرتسوج أنه سيبذل قصارى جهده خلال هذه المحادثات لتشجيع الأطراف على تقديم تنازلات والعمل معًا من أجل تشكيل حكومة مستقرة.