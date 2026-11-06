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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لم أشارك من أجل الملايين الجنيهات.. ميار عثمان: قرأت 50 كتابًا ولخصتها

الطالبة المصرية ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي
الطالبة المصرية ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي
محمد كمال

كشفت الطالبة المصرية ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة تحدي القراءة العربي، تفاصيل استعدادها للمسابقة، مؤكدة أنها قرأت 50 كتابًا ولخصتها، وأن هدفها من المشاركة لم يكن الفوز بالجائزة المالية، وإنما خوض تجربة معرفية مختلفة والتعرف على المزيد من المجالات.

وقالت ميار عثمان، خلال لقائها ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، إنها انتهت من قراءة 50 كتابًا وتلخيصها، مشيرة إلى أن هذه الكتب تركت أثرًا كبيرًا في شخصيتها، وأنها لن تنسى عناوينها لما حملته من معانٍ وتجارب أثرت في طريقة تفكيرها.

وأضافت أنها لم تدخل المسابقة بدافع الحصول على ملايين الجنيهات، موضحة: «أنا دخلت مش عشان أفوز بكام مليون جنيه مصري»، وإنما لأنها شعرت بأن المسابقة تتضمن حركة ونشاطًا وفرصة للتعرف على أشياء ومجالات أكثر.

وأشارت إلى أن طبيعتها الشخصية تدفعها دائمًا إلى طرح الأسئلة وعدم الاكتفاء بما تعرفه، قائلة: «بطبيعتي إني مش بسكت، وبحب أشوف الدنيا برؤية مختلفة كده».

وأكدت أن القراءة، من وجهة نظرها، لا ينبغي أن تجعل الإنسان هادئًا أو منعزلًا، وإنما تدفعه إلى الحركة والتفاعل مع الحياة واكتشاف المزيد من الأفكار والتجارب.

وقالت في وصف تأثير القراءة عليها: «القراءة من المفترض إنها تخليك تتحرك أكتر مش تكون هادئ»، معتبرة أن الكتب التي قرأتها لم تكن مجرد صفحات تنتهي بقراءتها، بل تجارب تركت بصمتها في شخصيتها ونظرتها إلى العالم.

وشددت ميار على أن تمثيل مصر ورفع علمها كانا الدافع الأساسي وراء مشاركتها، وأنها كانت تتمنى أن يتوج الله مجهودها بالنجاح، وهو ما تحقق بحصولها على المركز الأول ولقب بطلة تحدي القراءة العربي.

ميار عثمان تحدي القراءة العربي القراءة كتب

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