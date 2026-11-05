رومانيا: طائرتان تتلقيان تهديدات بوجود قنابل من بينها رحلة متجهة لتل أبيب

أعلنت وكالة الاستخبارات الرومانية في وقت متأخر من اليوم الخميس أن طائرتين أخريين تلقتا تهديدات بوجود قنابل، بما في ذلك رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) متجهة إلى تل أبيب مع توقف في بوخارست.

وأفاد البيان أن الطيارين طلبوا إجراء فحص للألعاب النارية على الطائرة. وكانت قد وردت تهديدات بوجود قنبلة في وقت سابق على متن رحلة تابعة لشركة ويز إير من ميلانو إلى بوخارست، حيث تسببت تهديدات كاذبة في تعطيل ما لا يقل عن 27 رحلة ركاب في أنحاء أوروبا يوم الخميس.

يُعدّ التهديد بوجود قنبلة أحدث حلقة في سلسلة من التهديدات التي طالت ما لا يقل عن 27 طائرة ركاب أوروبية أُجبرت على الهبوط.

تحويل مسار 12 رحلة جوية عبر أوروبا بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل

تم تحويل مسار 12 رحلة جوية عبر أوروبا عقب سلسلة من التهديدات بوجود قنابل، ويأتي هذا الاضطراب يوم الخميس بعد يومين من حادثة مماثلة تم فيها إيقاف ثماني طائرات، من بينها ثلاث طائرات من المملكة المتحدة، بسبب ما وصفته بريطانيا بأنه "خدعة خبيثة" .

وكانت ثلاث من الحوادث الأخيرة شملت رحلات جوية متجهة إلى إيطاليا.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي أن رحلة تابعة لشركة طيران إير لينغوس من دبلن إلى روما تم تحويل مسارها إلى نورماندي بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن جميع الركاب البالغ عددهم 151 راكباً وأفراد الطاقم الستة بخير، وأن فرق تفكيك القنابل العسكرية تقوم بفحص الطائرة.

فيما هبطت طائرة تابعة لشركة فين إير متجهة إلى هلسنكي في روما بعد الإبلاغ عن وجود تهديد على متنها، بينما تم تحويل مسار رحلة تابعة لشركة ويز إير من مطار ميلانو مالبينسا إلى وارسو إلى فيينا.

وفي حادثة منفصلة، ​​هبطت رحلة تابعة للخطوط الجوية البولندية قادمة من وارسو إلى بروكسل في مطار زافينتيم في بلجيكا بعد أن تلقى الطاقم "تقريراً مشبوهاً يتعلق برحلة متجهة إلى مطار بروكسل".

وأُجبرت ثلاث طائرات أخرى على الهبوط في مطارات في بلغاريا بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل.