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العالم المصري ماجد أبو غربية يفوز بجائزة جون سكوت 2026.. رحلة علمية لتطوير أدوية تنقذ المرضى
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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العالم المصري ماجد أبو غربية يفوز بجائزة جون سكوت 2026.. رحلة علمية لتطوير أدوية تنقذ المرضى

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

أعرب الدكتور ماجد أبو غربية العالم المصري والأستاذ والباحث بجامعة تمبل الأمريكية في فيلادلفيا، والأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، عن فخره بالفوز بجائزة جون سكوت الأمريكية لعام 2026، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل تقديرًا لجهود فريق الباحثين الذين عملوا معه على ابتكار وتطوير أدوية تسهم في تخفيف آلام المرضى، وأن أكثر ما أسعده هو نجاح الفريق في تقديم علاجات تساعد المرضى وتحسن حياتهم.

وأشار العالم المصري، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، إلى أن من أبرز التجارب المؤثرة في مسيرته تطوير دواء لعلاج الاكتئاب، موضحًا أنه تلقى رسائل من مرضى تحدثوا عن التحسن الذي شهدوه بعد استخدام العلاج، ومن بينها رسالة من أم لـ 5 أطفال كانت تعاني صعوبة في التعامل مع أسرتها واضطرت إلى ترك عملها، قبل أن تستعيد حياتها الطبيعية بعد العلاج، بالإضافة إلى أن هذه التجارب الإنسانية تؤكد أهمية البحث العلمي في مساعدة المرضى وتخفيف معاناتهم.

وأوضح «أبو غربية» أنه بدأ اهتمامه بالكيمياء خلال المرحلة الثانوية، ما دفعه إلى الالتحاق بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، ثم حصل على منحة لدراسة الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، بالإضافة إلى أنه عمل بعد التخرج في شركة وايث للأدوية، التي أصبحت لاحقًا جزءًا من شركة فايزر، وتدرج في مسيرته المهنية حتى أشرف على نحو 500 باحث في الولايات المتحدة و200 باحث في الهند وإنجلترا والصين، بهدف توحيد الجهود البحثية لتطوير علاجات في مجالات متعددة.

وأكد العالم المصري أن تطوير صناعة الدواء يتطلب الاهتمام بأبحاث اكتشاف العقاقير، مشيرًا إلى أن صناعة الأدوية في مصر والمنطقة العربية تعتمد بدرجة كبيرة على الأدوية الجنيسة، وشدد على أهمية الربط بين أبحاث الجامعات وشركات الأدوية، والاستفادة من خبرات العلماء المصريين بالخارج، إلى جانب تدريب الباحثين المصريين في المعامل الدولية وتنظيم مؤتمرات علمية في مصر، بما يسهم في تطوير الأبحاث الدوائية ودعم الباحثين الشباب.

العالم المصري ماجد أبو غربية جائزة جون سكوت 2026

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