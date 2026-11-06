بينها كييف.. أوكرانيا: انقطاع الكهرباء في 7 مناطق جراء استهداف منشآت للطاقة

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، انقطاع الكهرباء في سبع مناطق من البلاد، بينها كييف، جراء ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة خلال الليل وصباح اليوم، في أحدث موجة هجمات تطال شبكة الكهرباء الأوكرانية.

سبع مناطق متضررة بينها العاصمة



وبحسب وكالة "رويترز"، قال نائب وزير الطاقة الأوكراني أرتيم نيكراسوف إن الهجمات تسببت في انقطاعات جديدة للتيار الكهربائي في مناطق فينيتسا ودنيبروبتروفسك وجيتومير وزابوريجيا وكييف وخاركيف وتشيرنيهيف.



الوضع الأكثر صعوبة في كييف



وأوضح أن الوضع لا يزال أكثر صعوبة في منطقة العاصمة كييف، حيث تواصل فرق المرافق فرض قيود على تشغيل شبكة الكهرباء نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية.



لا تقديرات رسمية لحجم المتأثرين أو مدة الإصلاح



ولم يحدد المسؤول الأوكراني عدد السكان المتأثرين بالانقطاعات، أو المدة المتوقعة لاستعادة التيار بصورة كاملة، كما لم تتضمن التصريحات الأولية تفاصيل عن المنشآت التي تعرضت للقصف أو حجم الأضرار في كل منطقة.

ضغط متواصل على منظومة الطاقة الأوكرانية



وتعكس الانقطاعات الجديدة استمرار الضغط على منظومة الطاقة الأوكرانية، التي تعرضت خلال الحرب لسلسلة هجمات استهدفت محطات توليد الكهرباء ومنشآت نقل الطاقة وتوزيعها.

وتكتسب الأضرار التي لحقت بمنطقة كييف أهمية خاصة، نظرا إلى الكثافة السكانية في العاصمة ومحيطها، واعتماد الخدمات الأساسية على استقرار إمدادات الكهرباء.



احتمال فرض قيود إضافية على الاستهلاك



وقد تضطر السلطات إلى فرض قيود إضافية على الاستهلاك أو إعادة توزيع الأحمال عندما تتضرر الشبكة، بهدف الحفاظ على استقرار الأجزاء التي لا تزال تعمل.ولا تعني الانقطاعات المسجلة في المناطق السبع بالضرورة توقف الكهرباء عن جميع سكانها، إذ قد تختلف شدة الأضرار ومدد الانقطاع من موقع إلى آخر.



قصف محطة كهرباء قرب سومي ولواء عسكري في زابوريجيا



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها الجوية والفضائية قصفت محطة كهرباء بالقرب من مدينة سومي الأوكرانية، واستهدفت لواء عسكريا في منطقة زابوريجيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن طائرات القوات الجوية الروسية قصفت موقع انتشار مؤقت للواء الهجوم الجبلي المنفصل رقم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة دميتروف، بمقاطعة زابوروجيا، باستخدام قنبلة من طراز "فاب-3000" التي يجري إسقاطها من الجو.

