حذرت دراسة حديثة من أن مراكز البيانات في سويسرا قد يصل استهلاكها إلى ما بين 2.5 و7 تيراواط ساعة من الكهرباء سنويًا بحلول 2050، بما يعادل ما يصل إلى 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء المتوقع في البلاد.

ووفقًا للدراسة التي أجرتها رابطة شركات الكهرباء السويسرية بالتعاون مع شركة "ديلويت" للاستشارات، فإن مراكز البيانات استهلكت نحو 2.1 تيراواط ساعة من الكهرباء في 2024، بما يعادل 3.6% من إجمالي الطلب الوطني على الكهرباء.

وجمعت الدراسة الجديدة بين توقعات الرابطة بشأن الطاقة حتى عام 2050، واستطلاع تمثيلي شمل 1,300 شخص، واستطلاع آخر شمل 155 شركة من أعضاء الرابطة، إلى جانب مقابلات مع خبراء في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والاتصالات والبحث العلمي.

ويرى معدو الدراسة أن الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء يمكن التعامل معها إلى حد كبير، بشرط أن يتزامن نمو إنتاج الكهرباء محليًا وقدرات الاستيراد والبنية التحتية لشبكات الكهرباء، إلا أن التحدي الرئيسي لن يقتصر على توفير الطاقة، بل سيمتد إلى القدرة على توزيعها في المكان والوقت المناسبين، خصوصًا أن إنشاء مراكز البيانات يمكن أن يتم بوتيرة أسرع بكثير من بناء محطات الكهرباء اللازمة لتزويدها بالطاقة.

وبالتالي، قد تصبح قدرات الربط بالشبكة على المستويين المحلي والإقليمي عاملًا يحد من توسع القطاع، وأكد استطلاع شمل شركات الكهرباء هذا التحدي، إذ اعتبر 86% من المشغلين الذين شملهم الاستطلاع أن قدرة الشبكات وطول المدة اللازمة لتطويرها من العوامل الرئيسية المؤثرة في نمو مراكز البيانات.

وقال كريس تاترسال، الشريك ورئيس قطاع الطاقة في "ديلويت سويسرا"، إن التخطيط المسبق لتطوير البنية التحتية سيكون ضروريًا، إلى جانب وضع قواعد واضحة لتوزيع قدرات الربط بالشبكة، وتحديد كيفية تقاسم تكاليف الاستثمارات والمخاطر المرتبطة بها.

وتزداد حساسية الوضع خلال أشهر الشتاء، عندما تعتمد سويسرا بدرجة أكبر على واردات الكهرباء، وفي هذا السياق أكدت رابطة شركات الكهرباء السويسرية أن إبرام اتفاقية للكهرباء مع الاتحاد الأوروبي سيكون خطوة مهمة لتأمين قدرات الإمداد الخارجية اللازمة.

كما أظهرت الدراسة أهمية أخذ موقف الرأي العام في الاعتبار، إذ يؤيد 38% من السويسريين إنشاء مزيد من مراكز البيانات داخل البلاد، بينما يفضل 37% مزيجًا من البنية التحتية داخل سويسرا وخارجها.

ومن بين الشروط التي يعتبرها المشاركون الأكثر أهمية الاستفادة من الحرارة الناتجة عن هذه المنشآت، وهو ما أشار إليه 42% من المشاركين، إلى جانب توفير الوظائف بنسبة 34%، وتحمل مشغلي مراكز البيانات تكاليف تطوير شبكة الكهرباء بنسبة 35%.

وتثير توسعة مراكز البيانات أيضًا تساؤلات حول السيادة الرقمية، حيث يرى الخبراء المشاركون في الدراسة أنه ليس من الضروري إدارة جميع البيانات والتطبيقات فعليًا داخل سويسرا، لكن بالنسبة للتطبيقات شديدة الحساسية، يجب توفير شروط مناسبة تضمن السيطرة عليها وأمنها وتوافرها، فضلًا عن القدرة على نقل المعلومات والخدمات عند الحاجة.