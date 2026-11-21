سلّط الإعلامي أحمد موسى الضوء على التراجع الحاد الذي شهدته أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر تكبد خسائر كبيرة وصلت إلى نحو 35%، بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.



استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة حركة بيع وشراء الذهب

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الأسواق شهدت حالة من التراجع الملحوظ في أسعار الذهب، بالتزامن مع استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة حركة البيع والشراء، لافتًا إلى وجود إقبال على شراء المشغولات الذهبية رغم انخفاض الأسعار.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من المواطنين الذين اشتروا الذهب بأسعار مرتفعة لا يرغبون في بيعه حاليًا بأسعار أقل؛ انتظارًا لتحسن الأوضاع واستقرار السوق، مؤكدًا أن الأنظار تتجه إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وما قد يصدر عنه من قرارات بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل تأثيرها على الأسواق العالمية وحركة المعادن النفيسة.