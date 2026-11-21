قالت آنيت فيبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، إن المنطقة تشهد تطورات سياسية وأمنية متشابكة في ظل تصاعد التوترات واتساع نطاق الصراعات، محذرة من تزايد احتمالات اندلاع مواجهات وحروب بين الدول المتجاورة، بما ينعكس على استقرار القرن الإفريقي والمناطق المحيطة به.

وأضافت فيبر، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن التوترات المتصاعدة في المنطقة ترتبط بأزمات إقليمية متداخلة، تشمل منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر ومضيق هرمز، مشيرة إلى أن هذه الملفات أصبحت مترابطة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وأكدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أن النزاع بين إثيوبيا وإريتريا يمثل أحد الملفات التي تثير القلق في المنطقة، في ظل تزايد صعوبة الأوضاع وتشابك الخلافات بين دول الجوار، لافتة إلى أن استمرار هذه التوترات يفرض تحديات إضافية أمام جهود احتواء الأزمات ومنع اتساع رقعة الصراعات.

وأشارت إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية وجادة للتعامل مع هذه الأزمات والبحث عن حلول للنزاعات القائمة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي دون تحرك قد يؤدي إلى تفاقم التوترات، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والإقليمية لاحتواء الخلافات والحيلولة دون تحولها إلى مواجهات أوسع.