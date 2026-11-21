أشادت الوفود المشاركة في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الذى يقام بأسوان يومي السبت والأحد، بما تتمتع به عروس المشاتي من تنوع جمالي وحضارى ومقومات سياحية وتاريخية فريدة وذلك خلال الجولة التى إصطحبهم خلالها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بمرافقة الدكتور خالد العنانى مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، للتعرف عن قرب على الملامح الحضارية والطبيعية التى تميز زهرة الجنوب.

وقال بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان مساء اليوم السبت، إن الجولة شهدت تفقد، كورنيش النيل والسوق السياحى ، والذى لمست فيه الوفود المشاركة بالمنتدى ما تتمتع به أسوان من طبيعة خلابة وموقع جغرافي متميز على ضفاف نهر النيل، إلى جانب ما تزخر به من معالم أثرية وحضارية ومناطق سياحية تعكس عراقة تاريخها وتنوع هويتها الثقافية ، فضلاً عن طابعها المعمارى والتراثى المميز الذى يجعلها واحدة.