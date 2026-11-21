أشاد الإعلامي أحمد موسى بالتحركات الميدانية التي يجريها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة سير العمل داخل محطات السكك الحديدية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الجولات الأخيرة شملت عددًا من المحطات الحيوية بالقاهرة وطنطا والإسكندرية.



انتظام حركة القطارات

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن وزير النقل كثّف جولاته خلال الـ 48 ساعة الماضية، لمتابعة انتظام حركة القطارات والتأكد من سير العمل داخل المحطات بصورة منتظمة، والاطمئنان على مستوى التشغيل والخدمات المقدمة للركاب.

وأوضح أن الفريق كامل الوزير يولي اهتمامًا خاصًا بإجراءات الأمن والسلامة داخل منظومة السكك الحديدية، وعلى رأسها عدم تعطيل نظام التحكم الآلي «ATC»، المسؤول عن المساهمة في تأمين حركة القطارات والحد من مخاطر التصادم.

سلامة الركاب والعاملين

وشدد موسى على أهمية الالتزام بتشغيل منظومة الأمان، مشيرًا إلى أن وزير النقل أكد ضرورة محاسبة أي مسؤول يتسبب في إيقافها أو تعطيل عملها، باعتبار أن سلامة الركاب والعاملين تأتي في مقدمة أولويات تطوير القطاع.

وأضاف أن الجولات الميدانية تعكس اهتمام الوزارة بمتابعة التفاصيل اليومية للعمل داخل المحطات، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، خاصة فيما يتعلق بانتظام الرحلات وكثافة القطارات ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.