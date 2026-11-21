كشفت "القناة 13" الإسرائيلية عن وجود خطط عسكرية مشتركة ومعتمدة بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»؛ للتعامل مع احتمالات التصعيد العسكري ضد إيران، في ظل تزايد المؤشرات بشأن إمكانية استئناف العمليات العسكرية، واستمرار المشاورات الأمنية بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل المواجهة مع طهران.

ونقلت القناة عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، قوله: إن الخطط المشتركة بين الجانبين جرى إعدادها واعتمادها بالفعل، مشيرا إلى أن المسألة لم تعد تتعلق بغياب الترتيبات العسكرية، وإنما بتحديد توقيت تنفيذها، في انتظار القرار السياسي الأمريكي بشأن طبيعة التحرك المقبل.

وجاءت هذه المعلومات بالتزامن مع اجتماع أمني عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، أبلغ خلاله مسؤولين أمنيين بأن تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران أصبح، بحسب ما نقلته القناة، أمرا لا مفر منه.

وفي تطور متصل، أجرى قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر زيارة إلى إسرائيل في 18 نوفمبر الجاري، التقى خلالها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس جهاز الموساد رومان جوفمان، إلى جانب عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين من الجانبين.

وشهدت الزيارة إجراء تقييم استراتيجي مشترك للوضع الإقليمي، مع التركيز بصورة أساسية على التهديدات الإيرانية والخيارات العسكرية المحتملة، قبل توجه كوبر إلى السعودية لعقد اجتماعات مع مسؤولين خليجيين، وفقا لـ جيروزاليم بوست.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن تل أبيب تسعى إلى إقناع الإدارة الأمريكية بالمشاركة في جولة عسكرية جديدة ضد إيران، بينما يظل القرار النهائي مرتبطا بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد أنه لا يتعجل اتخاذ قرار بشأن استئناف الضربات، وأنه ينتظر تطورات الاتصالات مع طهران.

وتأتي هذه التحركات، في وقت تتواصل فيه الوساطات الإقليمية والدولية لمنع تجدد الحرب، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة لتشمل منشآت الطاقة والممرات البحرية الحيوية في الخليج.