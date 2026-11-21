بدأت السلطات الفنلندية إجلاء طاقم سفينة شحن روسية تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة في خليج فنلندا، بعدما اشتعلت النيران على متنها وتعرضت لأضرار دفعتها إلى الانجراف من المياه الدولية باتجاه المياه الإقليمية الفنلندية، في تطور جديد يعكس امتداد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى منطقة بحر البلطيق.

وأعلن حرس الحدود الفنلندي أن عمليات الإنقاذ تجري بالتنسيق مع الجهات المختصة، موضحا أن السفينة المتضررة، التي تحمل اسم «سبارتا 2» (Sparta II)، وصلت إلى المياه الإقليمية الفنلندية، وأن فرق الإنقاذ تعمل على التعامل مع الحريق وتأمين الطاقم، إلى جانب الاستعداد لمواجهة أي أضرار بيئية محتملة.

وذكرت صحيفة «هلسنكي تايمز» أن طاقم السفينة، المكون من 16 شخصا، يجري إجلاؤه باستخدام قوارب النجاة وزوارق الإنقاذ، بالتزامن مع مشاركة وحدات بحرية من فنلندا وإستونيا وروسيا في عمليات الاستجابة للحادث.

وكانت السفينة قد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين، وفقا لما أعلنه حاكم مقاطعة لينينجراد الروسية ألكسندر دروزدينكو، الذي أوضح أن الهجوم وقع في المياه الدولية على مسافة نحو 3 أميال بحرية من الحدود الروسية، بينما كانت السفينة في طريقها إلى مقاطعة كالينينجراد.

وأفادت السلطات الفنلندية بأن السفينة تعرضت لأضرار في منطقة الجسر ومخزن الشحن، فيما لم تتضح بعد طبيعة الحمولة الموجودة على متنها، أو الجهة المسؤولة عن الهجوم، ولم تعلن أوكرانيا مسئوليتها عنه.

وتكتسب الواقعة أهمية إضافية نظرا لارتباط السفينة بشركة «أوبورونلوجيستيكا» المرتبطة بوزارة الدفاع الروسية، وخضوعها لعقوبات أمريكية منذ عام 2022، وسط مخاوف من انعكاسات الحادث على أمن الملاحة في بحر البلطيق.