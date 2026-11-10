قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول سيارة إسعاف وصلت في 6 دقائق.. الصحة تكشف تفاصيل التعامل مع حادث قطاري العياط
التضامن ترفع تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى.. و5 آلاف مساعدة عاجلة لكل مصاب
وزير الخارجية المصري: إسرائيل تفرض قيودا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة
كلام مجتزأ.. كامل الوزير يكشف عن حقيقة توجيهاته بغلق جهاز أمان القطارات
هجوم يستهدف سفينة تابعة لـ"أدنوك" في المياه الإقليمية الإماراتية
هبوط جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
وزير الخارجية يدعو مدير اليونسكو للمشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية
لم يتمالك فرحته بالأمطار.. مسن ينزل من التاكسي ويصفق في شوارع القاهرة
كامل الوزير يكشف خطة تعيين 14 ألف موظف بالسكك الحديدية.. و3112 دخلوا الخدمة حتى الآن
باستثمارات 902 مليون جنيه.. كهرباء جنوب الدلتا تعتمد ميزانية العام المالي 2025_2026
بطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون يزور معبر رفح للاطلاع على جهود إغاثة غزة
الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تحمل أسلحة ومعدات عسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«ترحيل العرب إلى سويسرا».. من هو ماتان كاهانا المرشح لرئاسة الكنيست الإسرائيلي؟

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

عاد اسم السياسي الإسرائيلي ماتان كاهانا إلى واجهة المشهد السياسي، بعدما اتفق زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت مع شركائه في أحزاب المعارضة على ترشيحه لتولي منصب رئيس الكنيست الإسرائيلي، في خطوة أثارت الجدل بسبب تصريحاته السابقة المعادية للعرب، وعلى رأسها دعوته إلى إرسال جميع العرب إلى سويسرا.

تصريح صادم أعاد اسمه إلى الواجهة

ارتبط اسم كاهانا بتصريح مثير للجدل أطلقه عام 2022، قال فيه: «لو كان هناك زر يمكنني الضغط عليه لإرسال جميع العرب في قطار سريع إلى سويسرا، لكنت سأفعل ذلك»، وهي عبارة أثارت انتقادات واسعة وأصبحت من أبرز المواقف المرتبطة بمسيرته السياسية.

من الطيران العسكري إلى السياسة

ولد ماتان كاهانا في إسرائيل، وبنى مسيرته المهنية الأولى داخل المؤسسة العسكرية، حيث يحمل رتبة عقيد احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخدم في وحدة الاستطلاع التابعة لهيئة الأركان العامة «سييرت متكال»، كما خدم خلال الفترة نفسها مع نفتالي بينيت، قبل أن يلتحق بأكاديمية سلاح الجو الإسرائيلي ويتخرج طياراً على مقاتلات «F-16».

وانتقل كاهانا لاحقاً إلى العمل السياسي، ونجح في الوصول إلى الكنيست، حيث تولى منصب وزير الخدمات الدينية بين عامي 2021 و2022، ضمن حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي شارك فيها نفتالي بينيت ويائير لابيد.

واستمر عضواً في الكنيست حتى يوليو 2025، عندما استقال من مقعده البرلماني ضمن حزب «أزرق أبيض» الذي كان يقوده بيني غانتس.

ترشيح يفتح الباب أمام نفوذ جديد داخل الكنيست

وجاء اختيار كاهانا بعد مفاوضات بين قادة أحزاب المعارضة، لحسم المناصب الرئيسية داخل البرلمان، حيث اتفق آيزنكوت مع شركائه على ترشيحه لرئاسة الكنيست، مع الدفع بأفيجدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، وليران أفيشار بن هورين لرئاسة اللجنة المالية، ور وعي فولكمان لرئاسة اللجنة المنظمة.

ويستهدف هذا التحرك إزاحة رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، بما يمنح المعارضة نفوذاً أكبر على جدول الأعمال البرلماني والتصويت والتشريعات وتشكيل اللجان.

اختبار سياسي وسط أزمة تشكيل الحكومة

ويأتي ترشيح كاهانا بالتزامن مع أداء أعضاء الكنيست السادس والعشرين اليمين الدستورية، وسط حالة من الجمود السياسي، بعد الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر، وعدم امتلاك أي من المعسكرين الأغلبية المطلوبة، وهي 61 مقعداً.

وفي الوقت نفسه، حصل غادي آيزنكوت على تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة، مع منحه 28 يوماً، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً.

الإسرائيلي ماتان كاهانا ماتان كاهانا من هو ماتان كاهانا غادي آيزنكوت رئيس الكنيست الإسرائيلي سويسرا إرسال جميع العرب إلى سويسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

د. علي فخر

هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

ترشيحاتنا

موسكو

هل يمنح الدور الأمريكي المفاوضات بين موسكو وكييف فرصة جديدة لتحقيق تقدم؟.. خبير يوضح

رئيس إسرائيل

الرئيس الإسرائيلي: ندعو مع بدء أعمال الكنيست إلى تقديم تنازلات لتشكيل حكومة

أرشيفية

روبيو: مصر شريك يعتمد عليه.. وسياساتها الخارجية تتسم بالتوازن

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد