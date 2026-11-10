«ترحيل العرب إلى سويسرا».. من هو ماتان كاهانا المرشح لرئاسة الكنيست الإسرائيلي؟

عاد اسم السياسي الإسرائيلي ماتان كاهانا إلى واجهة المشهد السياسي، بعدما اتفق زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت مع شركائه في أحزاب المعارضة على ترشيحه لتولي منصب رئيس الكنيست الإسرائيلي، في خطوة أثارت الجدل بسبب تصريحاته السابقة المعادية للعرب، وعلى رأسها دعوته إلى إرسال جميع العرب إلى سويسرا.

تصريح صادم أعاد اسمه إلى الواجهة

ارتبط اسم كاهانا بتصريح مثير للجدل أطلقه عام 2022، قال فيه: «لو كان هناك زر يمكنني الضغط عليه لإرسال جميع العرب في قطار سريع إلى سويسرا، لكنت سأفعل ذلك»، وهي عبارة أثارت انتقادات واسعة وأصبحت من أبرز المواقف المرتبطة بمسيرته السياسية.

من الطيران العسكري إلى السياسة

ولد ماتان كاهانا في إسرائيل، وبنى مسيرته المهنية الأولى داخل المؤسسة العسكرية، حيث يحمل رتبة عقيد احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخدم في وحدة الاستطلاع التابعة لهيئة الأركان العامة «سييرت متكال»، كما خدم خلال الفترة نفسها مع نفتالي بينيت، قبل أن يلتحق بأكاديمية سلاح الجو الإسرائيلي ويتخرج طياراً على مقاتلات «F-16».

وانتقل كاهانا لاحقاً إلى العمل السياسي، ونجح في الوصول إلى الكنيست، حيث تولى منصب وزير الخدمات الدينية بين عامي 2021 و2022، ضمن حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي شارك فيها نفتالي بينيت ويائير لابيد.

واستمر عضواً في الكنيست حتى يوليو 2025، عندما استقال من مقعده البرلماني ضمن حزب «أزرق أبيض» الذي كان يقوده بيني غانتس.

ترشيح يفتح الباب أمام نفوذ جديد داخل الكنيست

وجاء اختيار كاهانا بعد مفاوضات بين قادة أحزاب المعارضة، لحسم المناصب الرئيسية داخل البرلمان، حيث اتفق آيزنكوت مع شركائه على ترشيحه لرئاسة الكنيست، مع الدفع بأفيجدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، وليران أفيشار بن هورين لرئاسة اللجنة المالية، ور وعي فولكمان لرئاسة اللجنة المنظمة.

ويستهدف هذا التحرك إزاحة رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، بما يمنح المعارضة نفوذاً أكبر على جدول الأعمال البرلماني والتصويت والتشريعات وتشكيل اللجان.

اختبار سياسي وسط أزمة تشكيل الحكومة

ويأتي ترشيح كاهانا بالتزامن مع أداء أعضاء الكنيست السادس والعشرين اليمين الدستورية، وسط حالة من الجمود السياسي، بعد الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر، وعدم امتلاك أي من المعسكرين الأغلبية المطلوبة، وهي 61 مقعداً.

وفي الوقت نفسه، حصل غادي آيزنكوت على تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة، مع منحه 28 يوماً، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً.