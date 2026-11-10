وزير الزراعة: تحسين سلالات 4.4 مليون رأس ماشية وتطوير 5 مراكز للتلقيح الاصطناعي

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تنفذ برامج متكاملة تستهدف رفع إنتاجية رؤوس الماشية المحلية من اللحوم والألبان، مع الحفاظ على قدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المصرية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في برامج التحسين الوراثي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الأعضاء.

وأوضح وزير الزراعة أن خطة الوزارة تعتمد على التوسع في التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، وتوفير قصيبات السائل المنوي المجمد من طلائق عالية القيمة الوراثية، إلى جانب تطوير مراكز التلقيح الاصطناعي ونقاط الخدمة بالقرى، مشيرًا إلى توفير أكثر من 1.2 مليون قصيبة سنويًا.

وأشار فاروق إلى أن جهود الوزارة شملت تطوير خمسة مراكز للتلقيح الاصطناعي في العباسية والعامرية وسخا وبني سويف وسوهاج، وتجهيز أكثر من 1500 نقطة تلقيح اصطناعي جديدة بالقرى، فضلًا عن تدريب الكوادر الفنية والملقحين، والتوسع في تقديم الخدمات لصغار المربين.

وأضاف أن الوزارة تقود خطة للتوسع في تربية الجاموس بمنطقة غرب غرب المنيا، من خلال إنشاء المزارع وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتوفير عجلات الجاموس وتربيتها وتحسينها وراثيًا باستخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم إجراء التلقيح الاصطناعي لـ 9 ملايين رأس، بنسبة نجاح تراوحت بين 50% و60%، ما أسهم في تحسين سلالات نحو 4.4 مليون رأس من الماشية المحلية.

وأشار إلى أن برامج التحسين الوراثي انعكست على رفع الكفاءة الإنتاجية للقطعان، حيث ارتفعت الزيادة الوزنية اليومية لعجول التسمين من 0.8 كجم إلى 1.2–1.5 كجم يوميًا، كما تحسنت إنتاجية الألبان من 5–7 كجم إلى نحو 20 كجم يوميًا في إناث الماشية المحسنة وراثيًا.