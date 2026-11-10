حالة لم تحدث منذ جيل حسن شحاتة.. إعلامي يشيد بتجربة حسام حسن

أشاد الإعلامي أحمد أسامة بالفترة التي قضاها حسام حسن في القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه نجح في إعادة روح الجماعية للفراعنة، وخلق حالة من الالتفاف حول المنتخب لم تحدث منذ جيل حسن شحاتة.

وقال أحمد أسامة، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يوجه الشكر إلى حسام حسن على ما قدمه مع المنتخب، مشيرًا إلى أنه أعاد منتخب مصر من الاعتماد على النجم الواحد إلى منتخب جماعي مرة أخرى.

وأضاف: «أشكر كابتن حسام حسن، هو فعلًا حوّل منتخب مصر من منتخب النجم الواحد لمنتخب مصر مرة تانية، وعمل حالة التفاف لم تحدث من أيام جيل حسن شحاتة».

وتابع أن الفترة المقبلة قد تشهد مطالبات بعودة حسام حسن لقيادة المنتخب، لكنه طالبه بمراجعة الأخطاء التي وقع فيها والعمل على تصحيحها، مؤكدًا أن ذلك قد يفتح الباب أمام عودته مستقبلًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تمنياته بالتوفيق لعلي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، في مهمته المقبلة مع الفراعنة.