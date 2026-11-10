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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاستثمار: حريصون على تذليل التحديات وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأمريكي

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير جيميسون جرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السفير  محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية.  

تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية

وأكد الدكتور محمد فريد حرص مصر على تطوير علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، بما يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

تناول اللقاء أبرز القضايا التجارية العالقة وسبل معالجتها، وتذليل التحديات التي تواجه حركة التجارة، إلى جانب بحث فرص تطوير أطر التعاون التجاري القائمة بما يخدم المصالح المشتركة.

وناقش الجانبان أحدث التطورات في السياسة التجارية الأمريكية وتداعياتها على أداء الصادرات المصرية، وسبل التعامل مع المتغيرات التجارية الدولية بما يحافظ على تنافسية المنتجات المصرية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الملفات التجارية المشتركة، بما يسهم في معالجة القضايا العالقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وزير الاستثمار مصر أمريكا الشراكة الاقتصادية السوق الأمريكية

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