أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر إخبارية اليوم أن الغارة الإسرائيلية في قطاع غزة استهدفت رئيس جهاز الأمن الداخلي في حركة حماس، نعيم أبو نحل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام أخرى أن المستهدف في الضربة هو رئيس جهاز الأمن الداخلي لحماس نعيم أبو نحل، في عملية اغتيال جديدة.

أشارت تقارير إلى أن الغارة وقعت في محيط مفترق أنصار غربي مدينة غزة.

أفادت مصادر أمنية وميدانية باستشهاد نعيم أبو نحل جراء القصف الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الداخلية في غزة النبأ، باستشهاد مدير عام جهاز الأمن الداخلي العميد نعيم محمد أبو نحل.

