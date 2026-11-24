أثار ظهور الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن برفقة زوجته جيل في مطار فيلادلفيا تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول مستخدمون مقطع فيديو يوثق وصوله إلى المطار استعداداً لقضاء عطلة عيد الشكر، وسط تساؤلات بشأن حالته الصحية، خاصة مع معاناته من سرطان البروستاتا.

ظهور بايدن في مطار فيلادلفيا

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، أمس الاثنين، جو بايدن وهو يستعد لاستقلال عربة المطار، حيث ساعده أحد الأشخاص على ركوبها، بينما كانت زوجته جيل تجلس داخل العربة في انتظاره، في حين ظهر بايدن ممسكاً بحقيبة صغيرة في يده.

ولفت المشهد انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن ظهور الرئيس الأمريكي السابق جاء في ظل ظروفه الصحية والعلاج الذي يخضع له منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان.

تفاصيل الحالة الصحية لجو بايدن

وتعود تفاصيل الأزمة الصحية لبايدن إلى مايو 2025، عندما أعلن مكتبه إصابته بسرطان البروستاتا، بعد ظهور أعراض بولية دفعت الأطباء إلى إجراء فحوصات كشفت عن وجود عقدة في البروستاتا.

وأوضح المكتب لاحقاً أن المرض من الأنواع العدوانية، وأنه انتشر إلى العظام، مشيراً إلى أن بايدن يخضع لخطة علاجية تشمل العلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني.

وفي سبتمبر الماضي، تحدث بايدن، البالغ من العمر 83 عاماً، عن تطورات حالته الصحية، قائلاً إن العلاج الإشعاعي الذي بدأه في الخريف الماضي «أدى الغرض منه»، وذلك في منشور تزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان البروستاتا.

كما كتب بايدن عبر منصة «إكس»: «بعض الأيام أفضل من غيرها»، في إشارة إلى تأثير المرض على وتيرة نشاطه اليومي.

مذكرات بايدن تعود به إلى كواليس البيت الأبيض

وبعيداً عن تطورات حالته الصحية، عاد اسم جو بايدن إلى دائرة الاهتمام مع صدور مذكراته الجديدة بعنوان «Promise Me, America»، في 17 نوفمبر الجاري، والتي تقع في نحو 480 صفحة، وتتضمن دفاعاً عن فترة رئاسته للولايات المتحدة.

وتتناول المذكرات عدداً من الملفات السياسية المثيرة للجدل، وعلى رأسها التساؤلات التي أثيرت بشأن تقدم بايدن في العمر وقدراته الذهنية، إذ خصص فصلاً كاملاً للرد على الانتقادات المتعلقة بمدى جاهزيته لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

ودافع بايدن في مذكراته عن قراره السعي إلى ولاية رئاسية ثانية، مؤكداً أنه لا يشعر بالندم على خوض التجربة، ومكرراً قناعته بأنه كان المرشح الديمقراطي الأقدر على هزيمة الرئيس دونالد ترامب.