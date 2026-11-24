وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير طرف صناعي للمواطن سعيد أحمد حمودة، سائق الشاحنة «التريلا» الذي ضحى بنفسه لإنقاذ حياة 20 مواطنًا على الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة، إذ أدرك أن الاستمرار في مساره سيؤدي إلى كارثة محققة، فاختار أن يدفع الثمن منفردًا، وانحرف بشاحنته نحو الحاجز الخرساني للطريق، مفضلاً الاصطدام به على أن تدهس عجلات الشاحنة أجساد المواطنين.

كما كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي شامل لحالة الأسرة، والعمل على تلبية جميع احتياجاتها المعيشية والصحية، تقديرًا لموقفه البطولي وتفانيه في حماية أرواح الأبرياء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ما قام به السائق سعيد أحمد حمودة يعد نموذجًا مشرفًا للتضحية والإيثار، ويعكس المعدن الأصيل للشعب المصري، مشددة على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعمه ومساندة أسرته وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم، تقديرًا لشجاعته التي حالت دون وقوع فاجعة إنسانية.