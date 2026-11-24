شاركت وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات معرض السياحة والسفر «Touristik & Caravaning Leipzig 2026»، الذي أُقيمت فعالياته بمدينة لايبزيغ الألمانية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز حضور المقصد السياحي المصري في الأسواق الدولية، ولا سيما السوق الألمانية.

وزارة السياحة والآثار

ويُعد هذا المعرض أحد أبرز المعارض السياحية الموجهة للجمهور في وسط ألمانيا، حيث يُمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع السائحين وتعريفهم بالوجهات السياحية المختلفة وما تقدمه من منتجات وتجارب متنوعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة في هذا المعرض تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لإبراز التنوع الذي يتمتع به المقصد المصري، وتعزيز مكانته على خريطة السياحة العالمية، باعتباره وجهة سياحية تجمع بين عراقة التاريخ والحضارة، والمقومات الطبيعية الفريدة، وتعدد الأنماط والأنشطة السياحية التي تلبي اهتمامات مختلف شرائح السائحين.

وأشار إلى أهمية السوق الألمانية باعتبارها إحدى الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية إلى مصر، مؤكدًا حرص الهيئة على تكثيف الأنشطة الترويجية الموجهة للجمهور الألماني، والتعريف بالمنتجات والتجارب السياحية التي يقدمها المقصد المصري، بما يسهم في تحفيز الطلب على زيارته، ولا سيما من محبي السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية.

وقد مثَّل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض الدكتورة سها صابر، عضو وحدة دول غرب ووسط أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية، كما شهد الجناح المصري إقبالاً ملحوظًا من زائري المعرض، الذين أبدوا اهتمامًا بالتعرف على الوجهات السياحية المصرية وما تتميز به من تنوع، إلى جانب الاستفسار عن البرامج والأنشطة السياحية المتاحة، وفرص الجمع بين أكثر من تجربة سياحية خلال الزيارة الواحدة.

وقد شاركت الهيئة في المعرض بجناح تبلغ مساحته 50 مترًا مربعًا، يتميز بتصميم مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، يعكس الهوية الحضارية لمصر ويبرز طابعها التاريخي المميز. كما تضمن الجناح عددًا من الفعاليات الفنية المستوحاة من التراث المصري، من بينها عروض موسيقية حية قدمتها عازفة على آلة الهارب، بما أضفى أجواءً مميزة على المشاركة المصرية، وأسهم في جذب اهتمام الزائرين وتعزيز تفاعلهم مع الجناح.

وشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 450 شركة وجهة عارضة، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 60 ألف متر مربع، بما يعكس أهميته كأحد الأحداث السياحية البارزة الموجهة للجمهور في ألمانيا.