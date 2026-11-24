تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نتائج تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل خلال الفترة من 11 إلى 26 نوفمبر الجاري، بقرى مركز ومدينة إدفو، لتقديم خدمات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة وإنهاء عدد من المعاملات الأخرى مجانًا.

يأتى ذلك من أجل تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وتقريبها من القرى والنجوع دون مشقة الانتقال إلى المراكز التكنولوجية الثابتة.

استكمال تقديم الخدمات بالقرى والنجوع

وأوضحت نجاح إبراهيم، المشرف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبمتابعة اللواء رماح السيد، السكرتير العام للمحافظة، يجرى استكمال تشغيل السيارة بعدد من القرى والنجوع، حيث قدمت خدماتها بقرى البصيلية قبلي والبصيلية الوسطى والحجز بحري والشراونة.

جهود متنوعة

وقالت إنه وفقًا للجدول الزمني المحدد، تستكمل السيارة تقديم خدماتها لأهالي الطوناب يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، والكلح شرق الأربعاء 25 نوفمبر، والكلح غرب الخميس 26 نوفمبر.

الخلاصة:

استمرار تشغيل المركز التكنولوجي المتنقل بقرى إدفو يهدف إلى تقريب الخدمات الحكومية من المواطنين، وتيسير إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة وإنجاز المعاملات مجانًا، ضمن جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات بالقرى والنجوع.