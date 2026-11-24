بدأت إدارة النادي الأهلي تحركاتها لإنهاء ملف المغربي الحسين عموتة، المدير الفني الذي رحل عن قيادة الفريق عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، حيث تعقد الإدارة جلسة مع المدرب اليوم الثلاثاء لمناقشة التفاصيل المالية الخاصة بفسخ التعاقد.

وتتركز المفاوضات حول قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد عموتة، إلى جانب المستحقات المالية المتبقية له، في محاولة للوصول إلى تسوية تحفظ حقوق الطرفين وتنهي العلاقة التعاقدية بصورة ودية.

الأهلي يسعى لتجنب التصعيد القانوني

وتفضل إدارة الأهلي إنهاء الأزمة بالاتفاق المباشر مع المدرب المغربي، دون الدخول في خلافات قانونية قد تؤدي إلى إطالة أمد الملف، خاصة أن النادي يرغب في إغلاق صفحة الجهاز الفني السابق سريعًا والتركيز على ترتيبات المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تتناول الجلسة آليات سداد المستحقات وقيمة التعويض المالي المقرر للمدرب بعد قرار إقالته، على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الساعات المقبلة.

مواجهة أول أغسطس تفرض سرعة حسم الملف

وتأتي تحركات الأهلي بالتزامن مع استعدادات الفريق لارتباطاته المقبلة، حيث يستعد لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي الوقت نفسه، تعمل الإدارة على حسم هوية المدير الفني الجديد، بعد فتح ملف البدائل المطروحة لخلافة عموتة، في إطار مساعيها لإعادة الاستقرار الفني للفريق عقب الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز، وما تبعها من حالة غضب بين جماهير النادي.