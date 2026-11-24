وجه سعد سمير، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد سعد سمير، خلال تصريحات تلفزيونية، ضرورة توجيه الشكر لجماهير الأهلي التي حضرت المباراة وساندت الفريق حتى الدقائق الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجماهير وجهت رسائل تحذير ونصائح للاعبين قبل اللقاء، لكنها لم تجد الاستجابة المطلوبة داخل الملعب.

وقال نجم الأهلي السابق إن ما أثار استغرابه هو عدم استيعاب اللاعبين لرسائل الجماهير، وعدم تحويلها إلى دافع لتقديم أداء قوي، مضيفًا: «الجمهور حذرك وقال أهم حاجة الرجولة، والغريب إنك مش راجل في الملعب ومش مقدر قيمة التيشيرت وحجم النادي، أنت مش مستوعب أنت فين».

وأضاف سعد سمير أن لاعبي الأهلي كان بإمكانهم تقديم أداء مختلف إذا تحلوا بالتركيز والروح القتالية، مؤكدًا أن تماسك اللاعبين والعمل بروح واحدة كان من الممكن أن يمنع استقبال الأهداف.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، حيث افتتح كريم حافظ التسجيل للفريق السماوي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد فوز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف، وارتفاع رصيده إلى 22 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، في محاولة لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة أمام بيراميدز.